Tek što je postala prva žena premijerka u povijesti svoje zemlje, već je raspisala izvanredne izbore

Sanae Takaichi prije samo nekoliko mjeseci ušla je u povijest postavši prva japanska premijerka, nakon što je njezin prethodnik, Shigeru Ishiba, dao ostavku na mjesto čelnika vladajuće Liberalno-demokratske stranke, a stranka ju je izglasala da preuzme njegovo mjesto.

Ali sada je na rubu da riskira sve. Takaichi je visokim dužnosnicima LDP-a i njegovog koalicijskog partnera, Japanske inovacijske stranke, rekla da namjerava raspustiti Zastupnički dom - japanski zakonodavni donji, ali moćniji dom - kako bi raspisala prijevremene opće izbore.

To će kockanje ponovno učvrstiti njezin autoritet usred godina pada LDP-a u anketama i gubitka političke moći. Cilj, rekao je novinarima glavni tajnik LDP-a Shunichi Suzuki , jest "barem osigurati većinu" mjesta u domu od 465 članova, koje koalicija predvođena LDP-om jedva drži s 233 zahvaljujući neuspješnom sličnom pokušaju Ishibe 2024. LDP je također izgubio gornji dom na izborima 2025., jer su birači, čini se, kaznili dugo vladajuću stranku zbog niza skandala i njezina naknadnog neuspjeha u reformama, a što je sve dovelo do pojave marginalnih stranaka koje dodatno bacaju sjenu neizvjesnosti na buduće izborne pobjede LDP-a, piše TIME.

Sanae Takaichi - 5 Foto: Afp

U Japanu izbori nisu trebali biti do do listopada 2028., ali Suzuki je rekao da Takaichi želi raspustiti donji dom "uskoro" nakon što zakonodavna sjednica počne 23. siječnja. Neki unutar Takaichijine stranke dovode u pitanje tajming. Japanski medij Nikkei izvijestio je da čelnica nije obavijestila čak ni visokopozicionirane članove LDP-a o svojoj odluci o raspisivanju prijevremenih izbora te da "oprezni glasovi" vjeruju da nova vlada prvo treba uložiti više truda u neka postignuća, a tek kasnije voditi kampanju o njima. Oporba je, u međuvremenu, ustvrdila da Takaichijin plan prijevremenih izbora riskira odgodu donošenja japanskog proračuna za fiskalnu 2026. godinu, kao i provedbu novih mjera za ublažavanje cijena, jer je obećala da će se pozabaviti rastućim cijenama.

Sanae Takaichi - 1 Foto: Afp

Očekuje se da će Takaichi sljedeći ponedjeljak službeno objaviti detalje i opravdanost raspisivanja prijevremenih izbora, ali oporbene stranke već se pripremaju spriječiti njezine namjere. Glavna oporbena stranka, Ustavna demokratska stranka, navodno se udružuje s Komeitom, koja je prije bila dio koalicije LDP-a, ali se odvojila nakon što je krajnje desničarska Takaichi postala vođa LDP-a.

Iskorištavanje prilike

No stručnjaci kažu da Takaichi kladi na snažno javno odobravanje za političko očuvanje: mora nametnuti ideju da je ona liderica koja bi mogla biti na vlasti godinama i odmaknuti se od japanske politike "okretnih vrata" (navada da ljudi iz javnog prelaze u privatni sektor i obrnuto, a što je često izvor korupcije op.a). Takaichi je četvrti premijer kojeg je LDP mijenjao otkako je Shinzo Abe, koji je vodio od kraja 2012., odstupio u rujnu 2020.

Sanae Takaichi - 3 Foto: Afp

"Nada se da će ponovno probuditi magiju Abeove ere kada je LDP vladao suvereno“, kaže Jeff Kingston, profesor azijskih studija na japanskom kampusu Sveučilišta Temple.

Svakako, Takaichi je u prvih nekoliko mjeseci ostavila priličan dojam na svjetskoj sceni, sprijateljivši se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a istovremeno izazvala gnjev Kine - potezi koji su joj donijeli pohvale i dosljedno visoke ocjene odobravanja kod kuće.

"Bila je vrlo dobra u prividu liderstva, u upravljanju medijima, u stvaranju političkog spektakla koji privlači pozitivnu medijsku pozornost", kaže Kingston, "ali zapravo nije isporučila ništa značajno."

"Doživljavaju je kao marljivu, pristupačnu, iskrenu, predanu zemlji i osobu koja se suprotstavila kineskoj kampanji dezinformacija i ekonomskoj prisili", kaže Stephen Nagy, profesor međunarodnih odnosa na Međunarodnom kršćanskom sveučilištu u Tokiju i gostujući suradnik Japanskog instituta za međunarodne poslove.

Sanae Takaichi - 2 Foto: Afp

No Takaichi i dalje "mora slijediti pozitivan program kako bi ojačala svoj mandat kod kuće", dodaje Nagy, napominjući da bi joj odlučna izborna pobjeda ne samo pomogla da usvoji svoj ambiciozni ekonomski program, već bi vjerojatno i ojačala njezin imidž među međunarodnim partnerima poput SAD-a.



"Njezina razina popularnosti je izuzetno visoko i samo će padati“, kaže Kingston, koji napominje da njezina popularnost još nije uzela u obzir pad jena i rastuće kamatne stope uzrokovane njezinom ekspanzivnom fiskalnom politikom, koja bi mogla potaknuti inflaciju i pogoršati krizu troškova života u zemlji. "Neće bolje stajati od ovoga."