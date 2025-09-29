U Selskoj pukla cijev: Radnici cijelu noć radili na sanaciji, promet još ograničen

U nedjelju navečer oko 21 sat puknula je vodovodna cijev na križanju Selske ceste i Krapinske ulice u Zagrebu, izvijestili su iz Holdinga.

Radnici Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) radili su cijelu noć i jutros u 5:20 završili sanaciju, a privremena regulacija prometa bit će na snazi dok se ne izvrši sanacija prometnice od strane Zagrebačkih cesta.

"Do završetka asfaltiranja zatvorena je jedna prometna traka u Selskoj u smjeru sjevera te lijevi skretač na Selskoj u Krapinsku u smjeru juga kao i lijevi skretač iz Krapinske u Selsku", stoji u priopćenju.

Promet će se do završetka asfaltiranja u smjeru sjevera odvijati po jednoj traci, uz mogućnost skretanja prema Krapinskoj ulici.

"Zbog toga su moguće pojačane gužve te se građani mole da koriste alternativne pravce što je više moguće. Promet u smjeru juga odvijat će se nesmetano", pišu iz Holdinga.

Gužva na zagrebačkoj Selskoj cesti Foto: Google Maps/Screenshot