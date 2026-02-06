U Međimurju ubijen poznati karikaturist: "Srela sam Damira, a malo kasnije čula sam pucnjavu..."

U Malom Mihaljevcu u Međimurju u petak je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen Damir Novak, SDP-ov predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu, a počinitelj si je potom oduzeo život.

Prema riječima glasnogovornika Policijske uprave međimurske Radovana Gačala, "dogodilo se ubojstvo i nakon toga si je počinitelj oduzeo život". "Nema više mjesta panici, počinitelj je pronađen mrtav, vrlo vjerojatno si je oduzeo život jer kod njega je pronađena puška”, dodao je.

Pucnjava u Međimurju Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kako doznaje Hina, ubojica je Novakov susjed Dragutin Srnec. Neslužbeno se doznaje da su žrtva i počinitelj duži niz godina bili u sukobu, prvenstveno oko susjedskih odnosa i sudskih sporova vezanih uz međe. Prema informacijama, u prošlosti su bile višegodišnje prijetnje, a policija je ranije intervenirala u tim sukobima.

"Srela sam Damira kod dućana, bilo je malo prije 14 sati. I kada sam malo kasnije došla do svoje kćeri, čula sam pucnjavu. Unuk je došao iz škole i pitao me što hitna radi u selu, nije mu bilo jasno. Ne mogu doći k sebi, jer sam ga maloprije vidjela. Da je Damir znao što ga čeka doma… Navodno ga je čekao vani", prepričala je mještanka za Međimurske novine.

Pucnjava u Međimurju Foto: Igor Kralj/Pixsell

Novak bio cijenjeni karikaturist

Novak se karikaturom se počeo baviti još u mladosti, a prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom tjedniku Međimurje. Njegove su karikature redovito izlazile u lokalnim i nacionalnim medijima.

Osim karikature, bavio se i portretima, stripom te izradom vizualnih rješenja za različite projekte.

Poseban pečat ostavio je kao organizator Međunarodnog festivala karikature u Čakovcu, koji se održava već sedam godina. U Malom Mihaljevcu organizirao je i 17 međunarodnih izložbi karikature, zahvaljujući kojima je to malo mjesto steklo prepoznatljivost na svjetskoj karikaturističkoj sceni, piše eMeđimurje.

Član Hrvatskog društva karikaturista bio je od 1986. godine, a tijekom karijere osvojio je 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama. Posljednjih godina radio je ponajviše digitalno, ostajući vjeran svom prepoznatljivom stilu.

Policija provodi kriminalističko istraživanje

PU međimurska izvijestila je da je Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske u 13:51 zaprimio dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.

Pucnjava u Međimurju Foto: Igor Kralj/Pixsell

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka, a potom u obližnjem šumarku izvršio samoubojstvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida. Na mjestu događaja provode se intenzivna kriminalistička istraživanja i očevid.