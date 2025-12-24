U ovom mjestu vrijede posebna pravila i svi ih se drže: "Zabranili smo da ovo donesu u naše selo"

Iako zvuči nevjerojatno, u Istri postoji mjesto gdje se blagdani slave bez novca. U Krnici se i ove godine Badnjak dočekuje pod motom "Pušti takuin doma" – što znači da je sve besplatno.

"Zabranili smo da donesu novčanike u naše selo. Nemojte ništa platit, uživajte...", rekao je Loris Zupanc, organizator.

Mještani i njihovi gosti okupljaju se, dijele hranu, piće i dobro raspoloženje, a u središtu svega je zajedništvo. Kako je nastala ova ideja i zašto traje već godinama, provjerila je novinarka dnevnika Nove TV Lina Dollar.

"Ovo je treća godina da se održava ovaj blagdan, ova atmosferica", rekla je Iva Stoiljković, mještanka Krnice.

Više pogledajte u prilogu dnevnika Nove TV Line Dollar.