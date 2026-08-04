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Zbog visokih temperatura došlo do izmjena protokola u Kninu: "Bit će dovoljno mjesta za..."

PišeDNEVNIK.hr, 04. kolovoza 2026. @ 17:16 komentari
brigadir general Željko Ljubas
brigadir general Željko Ljubas Foto: Dnevnik Nove TV
Knin je uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u znaku završnih priprema. Nakon generalne probe organizatori poručuju da je sve spremno, a otkriveni su i detalji vojnog programa.
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