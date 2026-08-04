Zbog visokih temperatura došlo do izmjena protokola u Kninu: "Bit će dovoljno mjesta za..."

Knin je cijeli dan u znaku završnih priprema i generalne probe za obilježavanje 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja.

U Kninu sve prati reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Dina Ćevid, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Pristižu branitelji i građani iz cijele Hrvatske koji žele sudjelovati u službenoj ceremoniji. Zbog visokih temperatura nastale su male izmjene u protokolu. Sveta misa bit će nakon tradicionalne budnice ulicama Knina. Održana je generalna proba na terenu NK Dinara i na Kninskoj tvrđavi. Nemoguće je ne osjećati ponos nakon što se 31. put zavijori hrvatska zastava", rekla je Ćevid koja je razgovarala s brigadnim generalom Željkom Ljubasom.

brigadir general Željko Ljubas Foto: Dnevnik Nove TV

"Nakon generalne probe kao što ste rekli sve je spremno za sutrašnju svečanost. Trenutno se još dotjeruju određene stavri, ali načelno je sve spremno", rekao je Ljubas pa nastavio:

"Što se tiče vojnog dijela koji započinje završetkom centralne svečanosti moći ćete vidjeti prikaz sposobnosti hrvatske vojske i policije. Početak imamo zajedničkim skokom što uvijek simbolizira naše zajedništvo Domovinskog rata, nakon toga program Krila oluje, nakon toga prikaz sposobnosti specijalnih snaga vojske i policije. Ono što je rlo zanimljivo je prikaz sposobnosti borbenog aviona Rafale".

Pripreme za proslavu Dana pobjede - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Pripreme za proslavu Dana pobjede - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Ljubas je rekao da je kao branitelj ponosan što je bio dio toga vremena.

"Ja bih ovu priliku iskoristio da čestitam svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u Oluji i također svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u svim operacijama koje su bile uvod i potpora za Oluju", kazao je Ljubas i dodao da svečanost započinje vrlo rano.

"Na stadionu će biti dovoljno mjesta za sve koji dođu na centralnu svečanost", kazao je.