VIDEO Pogledajte kako teku posljednje pripreme za proslavu Oluje, ima i jedna promjena

Hrvatska se priprema za proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Na Kninskoj tvrđavi odrađuje se generalna proba, nebom su letjeli Rafalei, a posebno emotivno bilo je kod dizanja hrvatske zastave.

Podizali su je, kao i svake godine, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. U Knin sutra dolazi državni i vojni vrh, te tisuće branitelja, na proslavu koja je označila kraj okupacije i Domovinskog rata.

"Danas sam preplavljen emocijama, tuge ali i sjećanja i ponosa što mi je pripala čast da budem određen u podizanju hrvatske zastave", rekao nam je Otto Farkaš iz Udruge roditelja poginulih branitelja.

Ivana Klarić Kukuz, kći poginulog branitelja, rekla je da se osjećaji ne mogu opisati, nego samo kad se dožive.

"Osjećaji su veselje i ponos"

"Pogotovo nama svjedocima vremena, koji se jako dobro sjećamo svih tih događaja. Danas je normalno da nam se miješaju svi osjećaji, danas su u nama i neka su", rekla je.

"Osjećaji su i veselje, sreća, ponos ali u onim danima je bila i tuga jer je Vukovar još ostao okupiran", rekla je pripadnica MUP-a Danijela Ćevra.

Središte Knina ispunjeno je pripremama za jedan od najvažnijih državnih događaja, a ondje sve prati reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Sudeći po onome što smo vidjeli, Knin je spreman za proslavu 31. godišnjice VRO Oluja. Generalna proba održana je oko 9h, kako bi se izbjegle najveće vrućine, jer Knin je sada na 40-ak stupnjeva", rekla je Ćevid u javljanju uživo u Vijestima u 14h.

Podsjetila je da je operacija Oluja krenula na današnji dan u pet ujutro i da je u tri dana oslobođena gotovo petina hrvatskog teritorija.

Njen gost, državni tajnik u Ministarstvu branitelja Darko Nekić, rekao je da je generalna proba prošla uredno, u realnom vremenu.

Misa pomaknuta na 7.30

"Sve što smo planirali smo i ostvariti, sve je spremno za sutrašnju proslavu", rekao je Nekić.

Na proslavi će sudjelovati više od dvije tisuće ljudi, dodao je Nekić, uz napomenu da u to ne računa građane koji će doći u vlastitom aranžmanu.

Galerija 1 1 1 1

Novitet ovogodišnje proslave je taj da je misa pomaknuta na 7.30, za razliku od prethodnih godina kad je bila u podne, zbog najavljenih velikih vrućina na kninskom području.

"Za sve sudionike akcije i obitelji poginulih branitelja koji će sudjelovati u programu dizanje zastave je sigurno najemotivniji dio programa. Očekujem da će sve biti kako je bilo i prethodnih godina", rekao je državni tajnik.

Na pitanje je li Knin u fokusu samo ova dva dana, a ostatak godine da je zaboravljen, rekao je da Vlada RH, zajedno sa županijom, provodi brojne projekte na tom području.

"Knin nije zaboravljen", rekao je Nekić.

Svečani će program sutra završiti u večernjim satima koncertom na glavnom trgu u Kninu.