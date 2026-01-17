HUP traži ukidanje važne mjere, oštro reagirali iz udruge potrošača: Može li najavljeni registar riješiti problem?
17. siječnja 2026. @ 19:49
HUP traži ukidanje ograničenih cijena i više radnih nedjelja.
Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) predlaže ukidanje ograničenih cijena u trgovinama jer, kako navode, inflacija slabi i te mjere gube smisao. Također predlažu fleksibilniji rad nedjeljom kako bi se poboljšala dinamika trgovine i punjenje proračuna.
Sindikati i udruge potrošača smatraju da pravila moraju ostati jer mnogi građani imaju niska primanja i teško spajaju kraj s krajem. HUP upozorava da dugotrajno ograničavanje cijena može dovesti do nestašica i kasnijih skokova cijena.
Ministarstvo gospodarstva poručuje da se eventualne promjene razmatraju postupno, uz mehanizme zaštite socijalno ugroženih skupina. U planu je i registar stanovništva za pomoć najugroženijima, koji bi trebao početi funkcionirati od lipnja.
