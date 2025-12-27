Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
slabosti hrvatskog turizma

Godina rasta koja nije donijela očekivani mir: Što nas očekuje u 2026. godini?

Piše Hina, 27. prosinca 2025. @ 11:47 komentari
Advent u Varaždinu - Korzo
Advent u Varaždinu - Korzo Foto: TZ Varaždinske županije
Hrvatski turizam u 2025. zabilježio je blagi rast dolazaka i noćenja te se očekuje i veći prihod od stranih turista, no iza dobrih brojki stoje rast cijena i troškova koji smanjuju profitabilnost, zbog čega se za 2026. ne očekuje snažan iskorak, nego prije razdoblje stabilizacije i prilagodbe.
Najčitanije
  1. Tanker, ilustracija
    Drama u Perzijskom zaljevu

    Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
  2. Hitna pomoć i policija, ilustracija
    Kod Našica

    Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
  3. Naftna industrija
    Energetika

    Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Novi ruski državni program naoružanja daje prioritet nuklearnoj trijadi
DO 2036.
Kremlj donosi novi program naoružanja: Prioritet je nuklearna trijada
Turizam u 2025. s rastom, u 2026. stabilizacija, fokus na cijene i jaču promociju
slabosti hrvatskog turizma
Godina rasta koja nije donijela očekivani mir: Što nas očekuje u 2026. godini?
Pronađeno tijelo u Crnoj Gori: Navodno je bilo zamotano, a ruke vezane užetom
BLIZU GRANICE
Užas u susjedstvu: Zamotano tijelo pronađeno u rijeci, ruke su mu bile vezane užetom
Zimska oluja paralizirala zračni promet na sjeveroistoku SAD-a
oluja poremetila planove
Snijeg i ledena kiša uzrokovali masovna otkazivanja letova
Ruski veleposlanik u BiH protiv "Južne interkonekcije"
NUDI VEZU S MOSKVOM
Ruski diplomat upozorio susjede: Nije u vašem interesu da opskrbu preuzme Hrvatska
Četvrti dan bez struje u mjestima u Varaždinskoj županiji
BLAGDANI BEZ STRUJE
"Sve iz frižidera se kvari, škrinje smrde i smrzavamo se": I četvrti dan ljudi nemaju struju
Zaplijenjeni tanker kod Qeshma postaje vlasništvo iranske države
Drama u Perzijskom zaljevu
Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Jake eksplozije odjekuju Kijevom, vlasti upozoravaju na ruske projektile
NAPAD NA CIJELU ZEMLJU
Žestoki udari na Kijev, Poljska digla avione: "Ostanite u skloništima!"
Neobična scena u katedrali u Kölnu: Vjernici zatečeni, redari brzo intervenirali
neobičan ples
VIDEO Neobična scena u katedrali na polnoćki! Vjernici u šoku, redari brzo intervenirali: "Imao je zlatnu masku, plašt..."
Četvrti dan bez struje u mjestima u Varaždinskoj županiji
BLAGDANI BEZ STRUJE
"Sve iz frižidera se kvari, škrinje smrde i smrzavamo se": I četvrti dan ljudi nemaju struju
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zaplijenjeni tanker kod Qeshma postaje vlasništvo iranske države
Drama u Perzijskom zaljevu
Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
show
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, otkrila kako izgledaju njihovi blagdani usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem
''obožavao je to doba...''
Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Kupili božićno drvce, ali brzo su ga bacili! Pogledajte što je živjelo unutar krošnje
Srećom nisu opasne
Kupili božićno drvce, ali brzo su ga bacili! Pogledajte što je živjelo unutar krošnje
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Zanimljivo
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
Ograničenje
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
sport
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Kažete Hrvatska nema napadača? Pa jedan je ponovno među deset najboljih u Europi!
KAKVA GODINA
Kažete Hrvatska nema napadača? Pa jedan je ponovno među deset najboljih u Europi!
Luka Suton katapultirao Dinamo s pet komada u mreži
SJAJNA UTAKMICA U RIJECI
Luka Suton katapultirao Dinamo s pet komada u mreži
tv
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
MasterChef: Posljednje mjesto u polufinalu MasterChefa zauzeo Otto Grundmann!
ODBROJAVANJE!
Posljednje mjesto u polufinalu MasterChefa zauzeo Otto Grundmann!
MasterChef: Je li Selmu ova greška koštala MasterChefa? "Znam kakvu sam glupost napravila!"
GUBITAK KONCENTRACIJE
Je li Selmu ova greška koštala MasterChefa? "Znam kakvu sam glupost napravila!"
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Do 1000 eura za kilogram: Divlje "povrće" koje uspijeva i u Hrvatskoj postaje sve traženije među gurmanima
Najskuplje na svijetu...
Do 1000 eura za kilogram: Divlje "povrće" koje uspijeva i u Hrvatskoj postaje sve traženije među gurmanima
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
najveći dobinici godine
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
lifestyle
Zagreb špica: Traperice u zimskim street style izdanjima tri djevojke
NEMAJU KONKURENCIJE
Tri gracije iz Zagreba potvrdile koje su hlače najtraženije, bilo ljeto ili zima
Blagdanski stolovi čitateljica Zadovoljne 2025.
DALE SU SI TRUDA
Pogledajte kako su naše čitateljice uredile svoje blagdanske stolove
Mala crna haljina hit je u Dubrovniku za blagdane 2025.
Potvrdile ove fotografije
Ovo je najpopularnija haljina u Dubrovniku za blagdane – s njom se nikad ne griješi
sve
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Zagreb špica: Traperice u zimskim street style izdanjima tri djevojke
NEMAJU KONKURENCIJE
Tri gracije iz Zagreba potvrdile koje su hlače najtraženije, bilo ljeto ili zima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene