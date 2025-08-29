Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
HEP oštećen za 120 milijuna eura

Troskot udario na bivšu upravu HEP-a: "Potpisali su ugovore bez zaštitne klauzule, na štetu svih građana"

Piše Hina, 29. kolovoza 2025. @ 13:26 komentari
Konferencija za medije Zvonimira Troskota - 2
Konferencija za medije Zvonimira Troskota - 2 Foto: Josip Bandic/Cropix
Zvonimir Troskot je kazneno prijavio bivšu upravu HEP-a na čelu s Franom Barbarićem zbog štete od 120 milijuna eura.
Najčitanije
  1. Grmljavina
    izdani meteoalarmi

    "Prijete tuča, pijavice, poplave... Budite spremni!": Ove četiri regije su na udaru
  2. Ilustracija
    Range Roverom blokirala prugu

    Žena koja je napala ZET-ovca bit će protjerana iz Hrvatske: "Opasnost je za javni poredak"
  3. Kupanje uz azbest
    Popularna lokacija

    Ljudi se ovdje sunčaju na otrovu: "To uopće nije plaža, već kontaminirani deponij!"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Troskot kazneno prijavio bivšu upravu HEP-a zbog štete od 120 milijuna eura
HEP oštećen za 120 milijuna eura
Troskot udario na bivšu upravu HEP-a: "Potpisali su ugovore bez zaštitne klauzule, na štetu svih građana"
Snažno nevrijeme pogodilo Istru
"OBORINSKI VLAK"
VIDEO Snažno nevrijeme pogodilo Istru: "Molimo stanovnike da ne izlaze..."
Pet električnih automobila se zapalila na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
Smijenjena premijerka Tajlanda
POLITIČKA NEIZVJESNOST
Premijerka smijenjena zbog jednog telefonskog poziva: Kada je procurio u javnost, nastao je kaos
Tri metka stigla u kuverti u Vladu Srbije: Pošiljka naslovljena na Ivicu Dačića
U Sribiji
Dačić dobio tri metka: Kuverta stigla u vladu
Užas u Slavoniji: 25-godišnji mladić nožem ubo poznanika, prijetio članici obitelji
Krvava noć u Slavoniji
Horor u obiteljskoj kući: 25-godišnjak nožem izbo poznanika
DHMZ: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi
izdani meteoalarmi
"Prijete tuča, pijavice, poplave... Budite spremni!": Ove četiri regije su na udaru
Novi jezivi grafit osvanuo u Zagrebu: Prijete Daliji Orešković i Miljenku Jergoviću
parafraziranje ustaške pjesme
Novi jezivi grafit osvanuo u Zagrebu: Prijetnju dobila i poznata saborska zastupnica
Žena koja je napala ZET-ovca bit će protjerana iz Hrvatske: "Opasnost je za javni poredak"
Range Roverom blokirala prugu
Žena koja je napala ZET-ovca bit će protjerana iz Hrvatske: "Opasnost je za javni poredak"
Sunčanje na otrovu! Popularna plaža puna krhotina azbesta
Popularna lokacija
Ljudi se ovdje sunčaju na otrovu: "To uopće nije plaža, već kontaminirani deponij!"
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
promjene na 150 lokacija
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Žena šetala ulicom, a onda je pored kontejnera pronašla bebu
Istraga u tijeku
Maja se šetala ulicom, a onda je vidjela da se nešto miče u vrećici pored kontejnera: "Mislila sam da je štene ili mače, ali..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
DHMZ: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi
izdani meteoalarmi
"Prijete tuča, pijavice, poplave... Budite spremni!": Ove četiri regije su na udaru
Žena koja je napala ZET-ovca bit će protjerana iz Hrvatske: "Opasnost je za javni poredak"
Range Roverom blokirala prugu
Žena koja je napala ZET-ovca bit će protjerana iz Hrvatske: "Opasnost je za javni poredak"
Sunčanje na otrovu! Popularna plaža puna krhotina azbesta
Popularna lokacija
Ljudi se ovdje sunčaju na otrovu: "To uopće nije plaža, već kontaminirani deponij!"
show
Žiri MasterChefa pozirao s boljim polovicama, evo kako izgledaju
posebne kao i oni!
Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Supruga Brucea Willisa donijela tešku odluku
''Teško razdoblje''
Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Oglas
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
zabava
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Natpis ispred restorana u Imotskom nasmijao publiku! Biste li naručili jelo iz ponude?
Urnebesno
Natpis ispred restorana u Imotskom nasmijao publiku! Biste li naručili jelo iz ponude?
tech
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Radikalan i drugačiji pristup
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
sport
Transferi: Carlos Soler iz PSG-a ide u Sučićev Real Sociedad
Sve su dogovorili
Nakon što ga Dalić nije pozvao u reprezentaciju, Vatreni je saznao loše vijesti i u klubu
Trener PAOK-a likuje nakon petarde: "Samo budala ne bi..."
Još jedna pobjeda
Trener PAOK-a pričao o hrvatskom nogometu: "Samo budala ne bi..."
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
glavna tema u turskoj
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
tv
Daleki grad: Nije pristala na njezinu igru i sve je okrenula u svoju korist
DALEKI GRAD
Nije pristala na njezinu igru i sve je okrenula u svoju korist
Daleki grad: Nema nimalo mjesta za nju u svome životu
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nema nimalo mjesta za nju u svome životu
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
Predivan kraj
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Tušt ili portulak
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
prikuplja podatke
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
lifestyle
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
NEZABORAVNE!
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
Jennifer Lopez u bijelom odijelu sa suknjom i crnim salonkama
TIP-TOP
Jennifer Lopez u štiklama koje nikad nisu pogrešan odabir, jednostavne su i perfektne
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
PLAVOOKI LJEPOTAN
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
sve
Žiri MasterChefa pozirao s boljim polovicama, evo kako izgledaju
posebne kao i oni!
Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno
Transferi: Carlos Soler iz PSG-a ide u Sučićev Real Sociedad
Sve su dogovorili
Nakon što ga Dalić nije pozvao u reprezentaciju, Vatreni je saznao loše vijesti i u klubu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene