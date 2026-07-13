FOTO Pogledajte prizore sa zadnje večeri Ultre: Policija objavila koliko je osoba uhvatila s drogom

Iako je posljednja večer Ultra Europe festivala na Parku mladeži protekla bez incidenata te nije bilo značajnijih sigurnosnih događaja, splitska je policija 93 osobe sankcionirala zbog droge, a pet ih je dobilo kaznenu prijavu.

Zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama policija je kriminalistički obradila pet osoba od čega je jedan strani državljanin.

Uz to je sankcionirala 93 osobe zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Pročitajte i ovo privukao pažnju Mate Rimac partijao na Ultri bez djevojke, a mnogi su primijetili još jedan detalj!

Pročitajte i ovo u VIP dijelu Pogledajte s kim je Severina partijala na Ultri, našla se u elitnom društvu

Dvanaest osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona, kazali su u policiji.

Galerija 9 9 9 9