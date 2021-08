Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević održat će na temu odvoza glomaznog otpada konferenciju za medije u predvorju Gradske uprave.

Nakon što je zagrebačka Čistoća potvrdila zastoje u odvozu glomaznog otpada i zamolila građane za strpljenje te poručila da će ukloniti poteškoće u najkraćem mogućem roku, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je za petak konferenciju za medije o mogućim rješenjima.

Zagreb muku muči s glomaznim otpadom, a odvoza nema. Što kani Tomašević: ''Postoje određeni problemi i određena rješenja''

Ugovor Zagrebačkog holdinga i zajednice ponuditelja tvrtke CE-ZA-R i Reoma za preuzimanje, vaganje i obradu otpada glomaznog otpada s zagrebačkih ulica i otpada s gradskih groblja vrijedan je 99 milijuna kuna. Novi natječaj je u tijeku, a na natječaj se javila i kompanija kojom više ne upravlja Petar Pripuz, ali je uključen kao šef Nadzornog odbora.



Dok čekaju ishod natječaja, nasljedniku Milana Bandića otvoreno nude besplatne usluge. "Spremni smo i nudimo novoj gradskoj upravi Grada Zagreba, kao rješenje akutnog problema, da bez ikakve naknade (besplatno) privremeno skladište prikupljeni glomazni otpad s ulica grada u reciklažnom centru tvrtke CE-ZA-R, dok Grad ne zaključi postupak javne nabave", stoji u priopćenju CIOS grupe.

Tomašević na jučerašnjoj konferenciji za medije, održanoj prije nego što je u medije odaslano priopćenje CIOS grupe, nije želio ništa komentirati, već je najavio današnju konferenciju za medije i poručio: ''Traže se neka sustavnija rješenja, radimo na tome već neko vrijeme. Postoje određeni problemi, isto tako postoje određena rješenja''.

Upitan je li Grad spreman obnoviti ugovore s Pripuzovom tvrtkom, odvratio je da tu nema obnavljanja ili neobjavljanja ugovora, nego da postoje javne nabave i javni natječaji: "Raspisana je javna nabava za biootpad, svatko se može javiti, nema direktnih pogodbi, niti pregovaračkih postupaka, već javni natječaj koji je u tijeku''.



Zagrebačka Čistoća upozorava: Pazite što bacate u smeđe spremnike, inače ih nećemo odvoziti

''Ugovor će, po zakonu, biti potpisan s najboljim ponuđačem'', zaključio je Tomašević i dodao da se problem ne može riješiti preko noći nakon što je sustav zbrinjavanja otpada u Zagrebu desetljećima zanemarivan.



''Imamo odlagalište na koji ide velik dio otpada i s obzirom na to da nismo razvijali vlastite kapacitete za obradu otpada, imamo privatna poduzeća s kojima radimo i tu imamo povećane troškove koji opterećuju Holding i Grad Zagreb. To želimo rješavati, želimo da bude ekonomičan i ekološki održiv sustav gospodarenja otpadom i da kvaliteta usluge bude što bolja za građane. Za to ćemo trebati vrijeme jer se to desetljećima nije rješavalo", poručio je gradonačelnik.