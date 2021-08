Nakon 75 godina gasi se jedna od najpoznatijih hrvatskih tekstilnih tvornica - požeška Orljava. Na skupu radnika potvrđeno je da većina radnika odlazi na burzu. Država, koja je vlasnik tvornice, godinama nije reagirala na gomilanje dugova i sve lošije stanje. Nije osigurala ni obećanog partnera.

Gotovo tri desetljeća u jednoj kutiji. Gospođa Lucija danas je došla po svoje stvari. ''Danas se osjećam jadno, bijedno, ništa koristi, odbačeno. Jednostavno odbačeni'', rekla je Lucija Kljajić za Dnevnik Nove TV.

Tvornica je završila u stečaju zbog milijunskih dugova. Završni udarac zadao je njemački partner - otkazavši daljnje narudžbe. Vlasnik tvornice - država, obećala je tražiti strateškog partnera, no pomaka nema, izvijestila je reporterka Marina Bešić Đukarić.

''Nažalost osobe iz Vlade koje bi trebale na tome raditi su potpuno neaktivne cijelo ljeto tako da je stečajni upravitelj bio i prisiljen smanjiti broj zaposlenih, sveo na minimum s ozbirom da nema novca niti za isplate plaće za otkazni rok'', istaknuo je Mario Iveković iz Novog sindikata.

Problemi su se gomilali godinama. Država se u rješavanje uključila krajem lipnja, kad je radnicima, nakon prosvjeda, isplatila tri zakonom zajamčene plaće. ''Država se oglušila, ne želi nam pomoći. Nama je teško, mi bi svi željeli ostati raditi'', rekla je sindikalna povjerenica Mirela Bonić.

''Znamo da to nismo zaslužili, da do toga dođe. Žalosno je što pravi krivac neće odgovarati, a mi jadni odlazimo'', kazala je Kljajić. Prema kolektivnom ugovoru, pripada im otpremnina u visini od osam bruto plaća, no pitanje je hoće li je i kada dobiti.

Borba čeka i stečajnog upravitelja koji ne odustaje od potrage za partnerom. Samo države na tom bojištu u prvim redovima nema. ''Oni su ti koji se nisu brinuli, a mi moramo ipak znati da je ovo zadnja tekstilna tvornica u Hrvatskoj koja je izdržala toliko dugo. I na kraju ipak pala'', zaključio je Iveković.

