Nakon što je zagrebačka Čistoća potvrdila zastoje u odvozu glomaznog otpada i zamolila građane za strpljenje te poručila da će ukloniti poteškoće u najkraćem mogućem roku, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je za petak konferenciju za medije o mogućim rješenjima.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za medije prije dva dana kazao je da se, koliko on zna, odvoz glomaznog otpada odvija redovito. No, stanje na terenu druga je priča, a potvrdila je to i zagrebačka Čistoća.

Odgovarajući na medijske napise da se glomazni otpad u Zagrebu uopće ne odvozi, niti ga primaju reciklažna drvorišta, zagrebačka Čistoća je potvrdila da su zbog reorganizacije mogući privremeni i kratkotrajni zastoji pri zbrinjavanju određenih vrsta glomaznog otpada, kao što su tapecirani namještaj i ojastučene garniture (madraci, fotelje i naslonjači), podne obloge (linoleum, tepisi, krzno) i slično.

Podsjetimo, prošli tjedan je istekao dvogodišnji ugovor Grada s tvrtkom Ce-ZA-R inače dijelom C.I.O.S. grupe Petra Pripuza kojega se povezivalo s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Ugovor Zagrebačkog holdinga i zajednice ponuditelja tvrtke Ce-za-r i Reoma za preuzimanje, vaganje i obradu otpada glomaznog otpada s zagrebačkih ulica i otpada s gradskih groblja vrijedan 99 milijuna kuna. Novi natječaj je u tijeku, a na natječaj se javila i Pripuzova tvrtka pa Tomašević na konferenciji za medije nije želio ništa komentirati.

Više o problemu odvoza i mogućim rješenjima planira govoriti u petak na posebnoj konferenciji za medije pa na tu temu nije detaljno odgovarao na novinarska pitanja postavljena mu nakon današnjega

potpisivanja Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini povodom Međunarodnog dana mladih.



Traže se neka sustavnija rješenja, radimo na tome već neko vrijeme, kazao je Tomašević: "Postoje određeni problemi, isto tako postoje određena rješenja i o njima ćemo govoriti sutra".

Upitan je li Grad spreman obnoviti ugovore s Pripuzovom tvrtkom, odvratio je da tu nema obnavljanja ili neobjavljanja ugovora, nego da postoje javne nabave i javni natječaji: "Raspisana je javna nabava za biootpad, svatko se može javiti, nema direktnih pogodbi, niti pregovaračkih postupaka, već javni natječaj koji je u tijeku''.



''Ugovor će, po zakonu, biti potpisan s najboljim ponuđačem'', zaključio je Tomašević te dodao da se kada je riječ o građevinskom otpadu čeka dozvole za lokaciju na Žitnjaku. "

O tome kada će se nastaviti odvoz glomaznog otpada sve će reći sutra, ponovio je: "Ne može se riješiti problem preko noći. Očito je da je sustav zbrinjavanja otpada u Zagrebu dugo vremena, desetljećima zanemarivan. Imamo odlagalište na koji ide velik dio otpada i s obzirom na to da nismo razvijali vlastite kapacitete za obradu otpada, imamo privatna poduzeća s kojima radimo i tu imamo povećane troškove koji opterećuju Holding i Grad Zagreb. To želimo rješavati, želimo da bude ekonomičan i ekološki održiv sustav gospodarenja otpadom i da kvaliteta usluge bude što bolja za građane. Za to ćemo trebati vrijeme jer se to desetljećima nije rješavalo".