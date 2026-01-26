Tko je novi Plenkovićev ministar financija? Već je vodio tri ministarstva

Premijer Andrej Plenković potvrdio je da se Tomislav Ćorić nakon tri i pol godine koje je proveo na mjestu viceguvernera Hrvatske narodne banke ponovno vraća u Vladu, na mjesto ministra financija. Zamijenit će Marka Primorca, koji odlazi na funkciju potpredsjednika EIB-a.

Ćorić je odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan viceguvernerom HNB-a. Od lipnja 2022. član je Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

Prethodno je u tri navrata bio ministar u Vladama Andreja Plenkovića - od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti.

Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.

Autor je i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Nositelj je nagrade "Mijo Mirković" za znanstveni rad "Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj".