Ministar Primorac ide na unosnu funkciju: Pogledajte kolika će mu biti plaća

Europska investicijska banka (EIB) od ožujka 2026. godine imat će potpredsjednika iz Hrvatske, a danas je procurilo kako na tu poziciju ide ministar financija Marko Primorac.

Dakle, nakon guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, Hrvatska će imati još jednog čovjeka u vrhu europskog financijskog sustava.

Osim što je riječ o prestižu, radio se i o vrlo lukrativnim pozicijama pa će tako i Primorac imati višestruko veću plaću od sadašnje. Kao ministar financija zarađuje mjesečno 4793 eura neto, a prema imovinskoj kartici dodatno zarađuje kao predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Kao potpredsjednik EIB-a Primorac bi zarađivao daleko više. Naime, predsjednici i potpredsjednici te banke imaju plaće kao jednako pozicionirane osobe u Europskoj komisiji.

Tako osnovna mjesečna plaća potpredsjednika Europske komisije i EIB-a nakon povećanja koja su stupila na snagu 1. srpnja 2025. godine iznosi oko 25.986 eura bruto mjesečno. U neto iznosu za Primorca bi to minimalno bilo između 15.000 i 17.500 eura, ovisno o odbitcima.

Važno je napomenuti da se na ovaj osnovni iznos dodaju i razni dodaci, kao što su:

naknada za prebivalište - otprilike 15% osnovne plaće, obiteljski dodaci (dodatak za uzdržavano dijete te mjesečni iznos za pokriće troškova reprezentacije.