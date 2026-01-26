Ministar Primorac ide na unosnu funkciju: Pogledajte kolika će mu biti plaća

Osim što je riječ o prestižu, radio se i o vrlo lukrativnim pozicijama pa će tako i Primorac imati višestruko veću plaću od sadašnje. Kao ministar financija zarađuje mjesečno 4793 eura neto, a prema imovinskoj kartici dodatno zarađuje kao predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Kao potpredsjednik EIB-a Primorac bi zarađivao daleko više. Naime, predsjednici i potpredsjednici te banke imaju plaće kao jednako pozicionirane osobe u Europskoj komisiji.
Tako osnovna mjesečna plaća potpredsjednika Europske komisije i EIB-a nakon povećanja koja su stupila na snagu 1. srpnja 2025. godine iznosi oko 25.986 eura bruto mjesečno. U neto iznosu za Primorca bi to minimalno bilo između 15.000 i 17.500 eura, ovisno o odbitcima.
Važno je napomenuti da se na ovaj osnovni iznos dodaju i razni dodaci, kao što su:
naknada za prebivalište - otprilike 15% osnovne plaće, obiteljski dodaci (dodatak za uzdržavano dijete te mjesečni iznos za pokriće troškova reprezentacije.