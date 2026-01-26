Plenković objavio tko će biti novi ministar financija

Promjene u ministarstvu financija! Marko Primorac odlazi, Tomislav Ćorić se vraća u Vladu!

Ministar financija Marko Primorac odlazi na novo radno mjesto, kandidat je za potpredsjednika Europske investicijske banke na mandat od tri godine.

Odlazak na novu funkciju bila je želja ministra s kojom se Plenković složio. Financijska institucija Europske unije ima osam potpredsjednika. Prvi put to je mjesto, po rotaciji, pripalo Hrvatskoj, dogovorom između zemalja srednje Europe.

Na mjesto Primorca trebao bi bivši ministar Tomislav Ćorić.

"Predsjednik Vlade pred novinarima je potvrdio informaciju da će kandidat za novog ministra financija biti Tomislav Ćorić. Rekao je da je već iskusan, bio je na takvim funkcijama i ranije. Stručna je osoba, a Plenković je rekao da i znaju kako funkcioniraju. Kao dodatnu stavku naveo je da je Ćorić mlad", navela je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić koja prati Predsjedništvo HDZ-a.

Ivana Kopčić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Vijesti u 17

"Razgovarali smo, on se vraća u tim. Nakon ovog iskustva, s ranijim ministarskim iskustvom, mislim da će nastaviti politiku koju vodimo. To je politika odgovornog upravljanja javnim financijama, kontinuiranog rasta, visoke zaposlenosti, niske nezaposlenosti i investicijskog kreditnog rejtinga uz stvaranje dobrog poslovnog ozračja za ulaganje u Hrvatskoj, za dizanje ekonomskog i socijalnog standarda građana", rekao je Plenković.

Andrej Plenković Foto: Vijesti u 17

Smatra da je Ćorić odličan izbor u ovom trenutku i da će dati doprinos. "Jako se dobro znamo, iskusan je i politički. Ima i svoj profesionalni put kao profesor na ekonomskom fakultetu i kao ministra i sada kao viceguvernera. Zreo je za preuzeti ovu funkciju", ocijenio je.

Plenković je potvrdio da će Primorca predložiti predsjednici EIB-a Nadiji Calvino za mjesto potpredsjednika, pojasnivši da je Hrvatska organizacijski u grupi u kojoj su još Slovačka i Poljska te da je "sada vrijeme za Hrvatsku", nakon šest godina mandata potpredsjednice iz Poljske i prije toga mandata predsjednika iz Slovačke.

To će mjesto, rekao je, osnažiti položaj Hrvatske u EIB-u, banci koja je izrazito važna kao bitna investicijska poluga i na razini EU, a i globalno, posebice u Hrvatskoj.

"Mislimo da je to to najlogičniji i najprimjereniji odabir", rekao je Plenković o predlaganju aktualnog ministra financija Primorca za potpredsjednika EIB-a.