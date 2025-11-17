Tomašević predao novi gradski proračun: Manji rast nego dosadašnjh godina, ali se projekti nastavljaju

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević predao je proračun za 2026. godinu Gradskoj skupštini koja će o njemu odlučivati 16. prosinca, ukupni proračun Grada Zagreba za 2026. raste 2,1 posto i iznosi 3,15 milijardi eura, a u užem smislu raste 1,5 posto i iznosi 2,28 milijardi eura.

"Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević predao je 15. studenoga proračun za 2026. godinu Gradskoj skupštini, koja će o njemu odlučivati na svojoj proračunskoj sjednici 16. prosinca. Za razliku od protekle dvije godine, kada je rast proračuna iznosio oko pet posto, sada ukupni proračun za 2026. godinu raste 2,1 posto i iznosi 3,15 milijardi eura, a proračun u užem smislu raste 1,5 posto i iznosi 2,28 milijardi eura", priopćeno je u ponedjeljak iz Gradske uprave.

Uzevši u obzir projekcije Ministarstva financija prema kojima će inflacija u 2026. godini iznositi prosječno 2,8 posto, u Gradskoj upravi kažu kako "postaje jasno da proračun Grada Zagreba u 2026. realno neće rasti, nego će ostati na razini usporedivoj s ovogodišnjom".

"Bez obzira na to, odgovornim upravljanjem osigurana su sredstva za nastavak svih planiranih kapitalnih ulaganja koja iznose preko 300 milijuna eura, kao i daljnje unaprjeđenje kvalitete javnih usluga, od vrtića i škola, do socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i programa u kulturi i sportu", poručuju iz Gradske uprave.

Najavljuju da se sljedeće godine nastavlja realizacija strateških projekata: gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin, Doma sportova, bazena Špansko, nove tramvajske pruge i ceste po Sarajevskoj ulici, nove Branimirove i Kolakove ulice, stadiona Kranjčevićeva, kina Europa, nove tramvajske pruge u Heinzelovoj, kao i stanova za javni najam u Podbrežju.

Uz njih, u pripremi je i pet velikih projekata: izgradnja Centra za gospodarenje otpadom, izgradnja novog stadiona Maksimir, realizacija Projekta Zagreb kojim će se obnoviti i izgraditi nova vodna infrastruktura, izgradnja Kongresnog centra, te izgradnja zapadnog Jarunskog mosta.

O proračunu Grada Zagreba za 2026. godinu gradonačelnik Tomašević i njegovi zamjenici govorit će na javnom predstavljanju 21. studenoga, najavljuju iz Gradske uprave.