Tomašević otkrio hoće li se u Resniku graditi energana

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u četvrtak da se u Centru za gospodarenje otpadom (CGO) u Resniku neće graditi energana, već će se za nju tražiti zasebna lokacija nakon što bude objavljena studija o isplativosti.

''U CGO-u nema energane, u njemu će biti tri postrojenja. Prva je biokompostana, druga je sortirnica i treće je postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada. To znači da se iz miješanog otpada koji nije odvojen u kućanstvima izdvajaju neke vrijedne sirovine, a ostatak se obrađuje tako da postane gorivo iz otpada koje se treba onda termički obrađivati'', kazao je Tomašević na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini.

I druge županije razmatraju gradnju vlastitih energana, istaknuo je gradonačelnik, a studija o isplativosti koja je pred završetkom pokazuje da će Grad Zagreba morati ići u tu investiciju.

''Ako se studija usvoji u Gradskoj skupštini, onda bi tek išli u sljedeće korake kao što su lokacija i tehnologija. U tom smislu, sigurno će trebati nekoliko godina i sigurno će gorivo iz otpada trebati ići na energetsku oporabu negdje drugdje'', poručio je.

Na kritike HDZ-a da je Plan gospodarenja otpadom loš, Tomašević odgovara da u tom dokumentu piše sve ono za što se zalagao u predizbornoj kampanji.

''Pitajte HDZ i druge oporbene političke opcije što su oni zagovarali da bude rješenje za sustav gospodarenja otpadom i koje su lokacije predlagali. Nisu htjeli reći niti jednu lokaciju da se ne bi nekome zamjerili. Ja sam otvoreno rekao da će CGO biti u Resniku i koja će bit tehnologija'', naveo je.

Tomašević: Prihvatit ćemo prijedlog stranke Drito

Kada je riječ o zaključku o preoblikovanju KK Cibone, gradonačelnik je naglasio da ona nije gradsko vlasništvo nego privatna udruga građana koja postaje privatno sportsko dioničko društvo.

''Tražio se investitor koji će platiti dugove koje je napravila prethodna ekipa povezana sa starom gradskom vlasti i našao se. Po meni će sportsko dioničko društvo biti puno transparentniji model upravljanja. Bitno je da Cibona dođe na stare staze slave, a to je bitno i za hrvatsku košarku'', ističe.

Tomašević je najavio da će vladajuća većina prihvatiti prijedlog stranke Drito da se besplatni javni prijevoz proširi i na srednjoškolce koji su napunili 18 godina,

''Treba vidjeti koliko će mjere Vlade još držati i kako će se odraziti na ZET i gradski proračun. Nismo još u mogućnosti ići u znatno povećanje prava na besplatni javni prijevoz, ali za srednjoškolce koji su navršili 18, skloni smo to podržati'', rekao je.

SDP-ov zastupnik Joško Klisović ocijenio je Plan gospodarenja otpadom racionalnim i ostvarivim.

''Važno je da vrijeme od izgradnje CGO-a do puštanja u funkciju bude što kraće kako se ne bi proizveli dodatni neopravdani troškovi zbrinjavanja otpada ili troškovi transporta u neki drugi grad gdje će se dalje energetski oporabiti'', napomenuo je.

SDP će također podržati zaključak o preoblikovanju Cibone, kazao je zastupnik Srđan Subotić, jer će se klub konačno moći financijski stabilizirati

''No, ovakav oblik preoblikovanja postavlja pitanje financiranja, jer je predviđeno da se na gradske natječaje mogu prijaviti samo udruge'', poručio je Subotić.