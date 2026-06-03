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HNB-OVA ANKETA

Objavljena šokantna brojka koliko je svaki Hrvat dužan

Piše Hina, 03. lipnja 2026. @ 08:12 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Anketa koju je proveo HNB pokazala je da su Hrvati u prosjeku dužni 22.100 eura.
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