Sanja Musić Milanović nije samo supruga bivšeg premijera i buduća Prva dama već i ugledna liječnica i doktorica znanosti.

Kad se pojavljivala u javnosti, uglavnom je to bilo u službi njene karijere. Sanja Musić Milanović doktorica je znanosti i istaknuta hrvatska epidemiologinja. Uz supruga Zorana Milanovića kad je bio premijer, pojavljivala se tek u najznačajnijim prilikama. Samozatajna liječnica i u ovoj predizbornoj kampanji bila je ugavnom na najvažnijim skupovima, na glasanju i u stožerima nakon pobjeda u prvom, i drugom krugu.

Pojavila se sa suprugom i kad je skupljalo potpise za kandidaturu.

'Potpisa ima dovoljno, ali sada kada je i Sanjin ovdje, kandidatura je potvrđena“, rekao je Milanović tada.

Kako je rekao Milanović, on i Sanja upoznali su se na proslavi nove, 1991, godine. Navodno je to bila ljubav na prvi pogled. Samo tjedan dana kasnije postali su par.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja“, rekao je Gloriji svojedobno o svojoj supruzi Zoran Milanović.

Sa samo 41 godinom Milanović je postao predsjednik SDP-a. Mlad i osebujnog stila bio je osvježenje na političkoj sceni. Sanja je tada rekla kako joj ne smeta što se Zoran sviđa drugim ženama jer to samo znači da ima dobar ukus.

Sanja i Zoran Milanović imaju dvojicu sinova, Antu Jakova i Marka.

Sanja Milanović uvijek se trudila da u javnosti bude prepoznata kao liječnica, a promovirala je važnost zdrave prehrane. No unatoč mnogim projektima kojima je bila na čelu, pažnju javnosti privukla je izjavom zbog koje su je odmah proglasili hrvatskom Mariom Antoanetom.

"Kada se kaže da je crnikruh koji preporučujemo skuplji od bijeloga, on inicijalno jest skuplji, no crni kruh naprosto možete rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji za jesti", rekla je tada kao voditeljica Odjela za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sanja Musić dolazi iz dobrostojeće obitelji, majka Ana je ekonomistica, otac Ivan inženjer građevine i poduzetnik. Sanja je maturirala već u trećem razredu gimnazije, a na godinu dana je otputovala u Australiju. Studirala je medicinu u Zagrebu. Milanović je 1996. dobio posao savjetnika u hrvatskoj misiji pri EU, a Sanja je na Université Libre de Bruxelles magistrirala epidemiologiju. Bila je najbolja studentica na godini. Doktorirala je u Zagrebu. Kao majka dvoje djece ustajala je u 4 sata ujutro kako bi pisala doktorat dok su djeca spavala.