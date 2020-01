Sanja Musić Milanović i Zoran Milanović u sretnom braku su od 1994. godine.

Uz novoizabranog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u njegovu stožeru na proglašenju izborne pobjede, najviše je pažnje plijenila supruga Sanja Musić Milanović koja je jednostavno blistala, savršeno modno usklađena sa suprugom.

Sanja nije skrivala sreću i ponos zbog suprugove pobjede, i tog je trenutka bila uz njega i pružala mu najveću podršku baš kao i tijekom čitavog njihovog zajedničkog života.

Upoznali su se još 1991. godine na jednom kućnom dočeku nove godine kod prijatelja, nakon čega su već za nekoliko tjedana i službeno postali par. Vjenčali su se 1994. godine, a danas su sretni roditelji dvojice sinova Ante Jakova Milanovića i Marka Milanovića.

Sanja je se rijetko pojavljuje u javnosti, kada se pojavljuje to je najčešće vezano uz njezin posao u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo gdje radi kao voditeljica Službe za promicanje zdravlja.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć. Zato sve dođe na svoje kad ljeti odemo na godišnji odmor u kuću mojih roditelja na Krku. Ondje se uvijek opustimo i uživamo u obiteljskom životu" rekao je u jednom od intervju za Gloriju Zoran Milanović.