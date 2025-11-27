Grmoja tvrdi da ima povjerljiv dokument: Ljevica traži uvid, HDZ proziva za cirkus. Tko je kome dojavio mjere USKOK-a?

Omotnica iz tužiteljstva povjerljiva sadržaja stigla je na adresu saborskog Odbora za pravosuđe. Sadržaj dopisa, uvjerava predsjednik Odbora Mostov Nikola Grmoja, ne ide u korist kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirni Matić.



"Kad se članovi Odbora upoznaju sa predstavkom koju sam dobio koja je povjerljiva, mogu ja sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe, vidjet ćemo što će biti, ne znam jesu li se dogovorili i mogu li neovisno o ovim informacijama izglasati kandidatkinju, ali nikako nije dobro za hrvatsko pravosuđe", kaže Grmoja.

Nikola Grmoja Foto: Dnevnik Nove TV

Sutkinja Matić, kako tvrdi Grmoja, sestru svog bivšeg supruga obavijestila je da je dotični pod mjerama USKOK-a vezano uz aferu Advent. Potpala je pod mjere slučajno jer je imala mobitel bivšeg supruga. A informaciju je dobila, kako doznajemo, od poznanika, provjeravala je nije. Protiv nje se ne vodi postupak niti je kazneno prijavljena.

Siniša Hajdaš Dončić Foto: Dnevnik Nove TV

"I predsjednik i premijer prije imenovanja dotične osobe dobiju izvješće SOA-e, ja ne vjerujem da bi Plenković, možda malo manje ajde, ali da bi Milanović predložio nekog tko nije prošao sigurnosnu provjeru", tvrdi Siniša Hajdaš Dončić predsjednik SDP-a.



I dok im šef šuti, HDZ-ovci su sazvali presicu pa pojasnili. "Svjedočimo još jednom cirkusu Odbora za pravosuđe u režiji predsjednika Grmoje", govori Nikola Mažar, zastupnik HDZ-a.

"Smatramo da je trebao sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe i dati na uvid svim članovima", smatra Ivan Malenica, zastupnik HDZ-a.



Prije nego kažu ima li nešto sporno u kandidaturi Mirne Matić - ljevica želi vidjeti što stoji u dopisu.



"Ja sam rekla da ne želim sama gledati neki dokument za koji tvrdite da je tajan. Postoji protokol, trebaju ga vidjeti svi članovi odbora za pravosuđe i treba se vidjeti kako će se po protokolu postupati", pojašnjava Urša Raukar članica Odbora za pravosuđe iz Možemo!.



"Ovo me sve podsjeća na jedan crtić - Blufonci, tamo je bio lik Misteriozo koji je stalno pričao da ima tajnu velike moći. Na to se svelo djelovanje Grmoje", našalila se Dalija Orešković.

Dalija Orešković Foto: Dnevnik Nove TV

Sve se svelo, tvrdi Grmoja, na politčko licemjerje.



"I Turudić je prošao sigurnosnu provjeru pa je lijeva oporba i ja bila protiv njegova imenovanja jer se sastajao sa Zdravkom Mamićem i lagao o tim sastancima. To pokazuje dvostruke kriterije lijeve oporbe. Oni su isti. Trguju oko pozicija, nije bitno tko je kompromitiran, tko nije, nego tko je naš, tko je njihov", ljuti se Grmoja.

Zoran Milanović Foto: Dnevnik Nove TV

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas se ne oglašava. Početkom tjedna je rekao kako očekuje da Matić bude potvrđena.