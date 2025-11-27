Benčić oštro o smjeni: "Mikulić je bio osobni Plenkovićev odabir. Objašnjenje Vlade je šuplje"

Osim smjene glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, Vlada je na zatvorenoj sjednici u četvrtak obavila dosad neviđenu kadrovsku čistku.

Smijenjeni su predsjednik uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo, šef uprave HŽ infrastrukture Ivan Kršić, predsjednik uprave ACI d.d. Kristijan Pavić te predsjednik uprave Hrvatske Lutrije Ignacije Čutura. Razriješeni su i Mate Botica, čelnik odašiljača i veza, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić.

Vlada je poručila da iza svega stoji donošenje novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno usklađivanje s OECD-om, a uoči donošenja Uredbe koja će jasnije propisivati kriterije za izbor čelnih osoba.

Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je riječ o popisu ljudi kojima su premijer Andrej Plenković i Vlada već duže nezadovoljni. Uz to, prema neslužbenim informacijama, ujutro je krenula i vijest o kaznenom problemu s Mikulićem, koji je poslijepodne i razriješen s funkcije.

Iz Vlade ne negiraju da nisu znali jer je ta vijest utjecala i na odluku na poslijepodnevnoj zatvorenoj sjednici Vlade. Moglo se čuti i da su oni već dulje vrijeme nezadovoljni Mikulićem i da se planirala njegova smjena, a da ovo danas ni na koji način nije utjecalo na sam kazneni postupak, odnosno na akciju USKOK-a i policije.

"Prvo treba primijetiti da kod uhićenja Andrije Mikulića imamo malo poremećen vremenski redoslijed. Izgleda da je premijer unaprijed znao da će on biti uhićen jer je pripremio njegovu ostavku danas na samoj sjednici Vlade. To konkretno znači da Lex AP, koji zabranjuje curenje takvih informacija iz istraga vrijedi baš za sve, samo ne za AP-a koji je taj zakon i sam izgurao. Vrlo je jasno da upravo Vlada, odnosno Andrej Plenković, jest taj koji dobiva informacije o uhićenjima da bi mogao razriješiti te svoje ljude koje je on postavio prije nego budu uhićeni, da bi mogao reći da nisu uhićeni na dužnosti. Inače, sjećamo se kako je on predstavljao Mikulića kao velikog spasitelja", komentirala je Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo!.

Naglasila je i važnost ilegalnih odlagališta otpada u Gospiću i Pazinu, gdje su firme izvukle milijune eura, što je godinama dopuštao Mikulić, odnosno i donesenim zakonima, i sam Plenković.

"Zbog ovoga i imamo toliko neprocesuiranih, evidentnih kaznenih dijela, posebno u području okoliša. Mi imamo trovanje tla, trovanje vode u čitavim zajednicama gdje ljudi žive, na koje godinama upozoravamo, tražimo, zajedno s građanima se borimo i nikako da se takve stvari procesuiraju. Nama je cilj da napokon na čelo državnog inspektorata dođe netko tko je politički neovisan, jer Andrija Mikulić to sigurno nije bio, bio je predsjednik HDZ-a. Drugo, da to nije žetončić kakav je on bio za vrijeme Bandića i znate kako je s Bandićem odigrao. I treće, da je to osoba koja zaista želi ustrojiti inspektorat kao neovisnu službu", poručila je Benčić.

Negirala je i da je ulazak u OECD razlog smjena.

"Andrija Mikulić je bio osobni odabir Andreja Plenkovića. On je stranačku osobu stavio na čelo Državnog inspektorata koji bi trebao biti politički neovisan. Svi (razriješeni) ljudi su politički bili i postavljeni, sad ih Andrej Plenković razrješava - objašnjenje koje smo čuli da je to zbog OECD-a i pravila da sada eto zbog ulaska u OECD će biti primorani da biraju ljude po stručnosti, je zaista šuplje. Šuplje je zato što je u vlasništvu države više tisuća javnih poduzeća. Dakle, onda ako je po tom principu i po tom kriteriju, su svi trebali dobiti ostavke. Kako je izabrano ovih baš 10, ne bih sigurno rekla da je to taj kriterij, rekla bi da se radi o nekim unutarstranačkim pitanjima, unutar HDZ-a, a o kojima to ćemo sigurno saznati", dodala je zastupnica.