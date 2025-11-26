Grmoja dobio odgovor od USKOK-a je li kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda bivšem suprugu odavala informacije: "Ovo što piše, ne ide joj u prilog"

Saborski zastupnik Mosta i predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja izjavio je ranije da neće sazivati sjednicu tog tijela kako bi raspravljalo o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić, sve dok mu USKOK ne odgovori je li svom bivšem suprugu odavala informacije iz istrage i upozorila ga da se protiv njega vode izvidi.

Na pitanje Sabine Tandare Knezović hoće li za petak sazvati sjednicu odbora za pravosuđe, Grmoja kaže:

"Ne namjeravam sazvati sjednicu, jer od same procedure je puno važnije da imamo osobu bez ikakvih repova".

Na pitanje, je li dobio odgovor USKOK-a je li Mirta Matić odavala informacije iz istraga svom bivšem suprugu, kaže: "Danas sam dobio dopis od USKOK-a. Te informacije nisu nikako povoljne za sutkinju Mirtu Matić koju se spominje kao Milanovićevu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda. Taj dopis je povjerljiv. S tim dopisom, ja namjeravam upoznati članove Odbora. Moramo osigurati da na tu poziciju ne dođe netko tko ima repove. Ovo što piše, ne ide joj u prilog", rekao je Grmoja i dodao:

"Ne ide joj u prilog jer su se u medijima pojavile informacije da je ona sestri svog bivšeg supruga Tomislava Ricova dojavila da se protiv njega vode izvide. Ja sam tražio od USKOK-a da mi odgovori je li to istina.

Ono što mogu reći - sutkinja Matić sigurno nakon ovoga što je USKOK poslao, njene šanse sigurno ne rastu", rekao je Grmoja.

Kaže da ono što je dobio ozbiljno inkrimira kandidatkinju.

"Ako ste vi sestri svog supruga javili da je pod izvidima, onda ste vi inkrimirani", kazao je.

Nikola Grmoja i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

