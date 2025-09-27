Obavijesti Foto Video Pretražite
Tisuće studenata u Zagrebu ostalo bez smještaja, a najam im je preskup: "Ovo je poraz cijelog društva"

27. rujna 2025.
Studentski dom Stjepan Radić
Studentski dom Stjepan Radić Foto: Davor Pongracic/Cropix
Za studentski smještaj u Zagrebu ove jeseni prijavilo se gotovo 10.000 studenata, no oko 3200 njih ostalo je bez mjesta u domovima i prisiljeno je tražiti smještaj na privatnom tržištu, gdje se cijene garsonijera kreću od 450 do 600 eura, dvosobnih stanova najčešće između 650 i 900 eura.
