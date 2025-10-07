Nemojte dirati ove kolačiće! Past će ih milijun na zemlju, evo o čemu se radi

Danas, 7. listopada, započinje jesenska akcija oralne vakcinacije lisica na području naše zemlje, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Riječ je o redovitoj aktivnosti kojoj je cilj sprječavanje širenja bjesnoće kod divljih životinja, prvenstveno lisica, koje često dolaze u dodir s domaćim životinjama i ljudima, a pojava bjesnoća kod domaćih životinja, pasa i mačaka redovito je posljedica upravo takvog kontakta.

Kako se raspoređuju mamci?

Mamci koji u sebi sadrže potrebnu dozu cjepiva bit će distribuirani uz pomoć zrakoplova, što je najučinkovitije i ekonomski najisplativije sredstvo za distribuciju vakcinalnih mamaca, koji su u potpunosti neškodljivi za zdravlje drugih divljih i domaćih životinja.

Distribicija oralne vakcinacije Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Mjera se provodi dva puta godišnje, u jesen i proljeće. Jesenskom akcijom cilj je imunizirati lisice prije sezone parenja, a proljetnom akcijom osigurava se cijepljenje pomlatka.

Mamci se pomoću specijalnih uređaja s ugrađenim GPS sustavom i posebno dizajniranim softverom iz zrakoplova izbacuju jedan po jedan, a tijekom 2025. godine u dva odvojena termina bit će položeno 1.332.925 vakcinalnih mamaca, odnosno 2.665.850 godišnje.

Kako izgleda i kako djeluje mamac?

Cjepivo protiv bjesnoće u obliku ružičaste otopine upakirano je u plastično-aluminijsku kapsulu koja se nalazi u središtu hranjivog mamca. Mamac je izrađen od smjese tamnosmeđe boje i izgledom podsjeća na kolačić. Specifičnog je i intenzivnog mirisa i okusa, privlačnog za divlje životinje.

Počinje oralna vakcinacija - 1 Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Privučene mirisima, lisice pronalaze mamce, zagrizu ih i probiju kapsulu. Dolaskom sluznice usta u dodir s otopinom cjepiva započinje djelovanje cjepiva na imunosni sustav životinje te u razdoblju od 21 dana životinje razviju imunitet koji ih štiti od bjesnoće najmanje 12 mjeseci. Mamac sadrži antibiotik tetraciklin koji se odlaže u zubima te predstavlja marker koji služi za dokaz da je lisica imunizirana.

Gdje počinje i dokad traje bacanje mamaca?

Jesenska kampanja distribucije mamaca započinje s aerodroma Vinkovci i aerodroma Brač, odakle će se mamci prvo polagati u području istočnog dijela Hrvatske i području Dalmacije.

Distribucija će se zatim provoditi iz aerodroma Varaždin u područjima sjeverne Hrvatske i aerodroma Krk na području Gorskog kotara i Istre.

Distribicija oralne vakcinacije Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Predviđeno vrijeme završetka aktivnosti je najkasnije do 31. listopada, ovisno o vremenskim prilikama, izvijestilo je Ministarstvo.

Što ako pronađete mamac?

Mamce koji se pronađu u prirodi ne smije se dirati niti micati. U slučaju da se mamac zatekne u dvorištu obiteljske kuće ili na javnoj površini (npr. igralište, park), može se ukloniti u najbliži grm izvan dvorišta ili na rub šume, ali samo ako se može izbjeći izravan dodir kože s mamcem.

Prilikom rukovanja s mamcima obvezno je nošenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamac nije opasan za zdravlje ljudi, ali miris mamca može se prenijeti na kožu i smetati ljudima.

Ako je vanjski omot mamca oštećen i tekućina (cjepivo) vidljiva, mamac više nije djelotvoran te se takav, obavezno noseći zaštitu na rukama, može odložiti u nepropusnu vrećicu i odnijeti najbližem veterinaru kako bi se mamac pravilno uklonio.

U slučaju dodirivanja omota mamca treba dobro oprati ruke vodom i sapunom, a ako je sadržaj mamca (tekućina cjepiva) došao u dodir s kožom ili sluznicama, potrebno se odmah obratiti liječniku.

Mamci nisu opasni za kućne ljubimce i nisu namijenjeni cijepljenju pasa i mačaka protiv bjesnoće. Stoga se psi i mačke koji dođu u dodir s mamcem ne smatraju cijepljenima protiv bjesnoće.

Sve informacije o oralnoj vakcinaciji lisica u 2025. godini dostupne su na internetskim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane www.veterinarstvo.hr.

Pitanja vezana za provedbu oralne vakcinacije lisica mogu se uputiti elektronskim putem na e-adresu veterinarstvo@mps.hr ili telefon: 01 6443 540.