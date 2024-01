Kakva tuga: Četiri mjeseca nitko s patologije nije preuzeo tijelo Splićanke, pokopale je bivše kolegice

Tijelo 77-godišnje Splićanke četiri mjeseca bilo je na odjelu splitke patologije jer nitko nije došao po njega. Ne zna se što će biti s njezinim nasljedstvom, stanom od 44 kvadrata, nekoliko štednih knjižica na raznim bankama te automobilom Renaultom Twingom.

Nesretna žena, čini se, nije imala rodbine koja bi došla po njezino tijelo, sahranila je i na kraju preuzela ostavštinu. Nitko ne zna je li pokojnica ostavila kakav pisani trag kome ostavlja svoje nasljedstvo, piše Slobodna Dalmacija.

Njezino mrtvo tijelo je, nakon intervencije vatrogasaca, pronađeno u njezinu stanu na drugom katu zgrade u Lovretskoj ulici 17. rujna prošle godine, a sahranjena je na splitskom Lovrincu 15. siječnja ove godine.

Pročitajte i ovo Istražuju nekoliko slučajeva Policija upala u HŽ i Ministarstvo kulture? Nove afere sa snimkama Geodetskog fakulteta

Novinari Slobodne razgovarali su sa 73-godišnjakinjom koja živi u istoj ulici kao i preminula žena. Tvrdi da je pokojnica živjela samozatajno i nije dopuštala da se s njom izgradi neki dublji odnos. Nikada se nije udavala, nije imala djece, otac joj je bio bivši oficir JNA koji je umro 1981. godine, a majka 1967. godine. Ime je dobila po jednom romanu Marije Jurić Zagorke, s kojom je njezina pokojna majka bila velika prijateljica.

Vrijeme je prolazilo, a desetak stanara zgrade, mahom umirovljenika, odlučilo je skupiti novac i sahraniti je. Žena je imala svoju grobnicu u kojoj su joj sahranjeni i roditelji. Iz bolnice su im rekli da moraju platiti ležarinu za tijelo pokojnice. No, stanarima je to bilo previše.

Pročitajte i ovo CGO Resnik Građani na nogama: "Bit će to još jedno novo gore smetlište u zelenom pojasu iz kojeg dolaze naša voda i hrana"

Pročitajte i ovo Gotov očevid Detalji teške nesreće u kojoj je poginuo vozač kamiona: Počeo pretjecati pa se zabio u autobus

"Bog njoj dao pokoj, ali 200 eura da umirovljenik da za njezin sprovod i ležanje na Patologiji stvarno je za nas umirovljenike puno, kad nam je mirovina oko 400 eura mjesečno", ispričali su.

Nakon nešto više od tri i pol mjeseca, za njezinu smrt su doznale i njezine kolegice iz splitskoga Koteksa, s kojima je radila, te su platile osmrtnicu, ali sugovornica Slobodne ne zna tko je platio sprovod. Misli da još nitko.

Pročitajte i ovo Oglasila se na Facebooku "Škuri, crni, mali": HDZ-ova zastupnica objasnila svoju rasističku izjavu, pogledajte kako se pravda

Stanarima nije jasno zašto je njihova susjeda bila tako zatvorena, pogotovo što je bila srčani bolesnik dugo vremena, imala je i rak dojke te je posljednjih trideset godina bila pod posebnom prehranom.

"Ona je u mladosti puno putovala, bila je uspješna žena, ali ni o sebi ni o svom poslu nije govorila ništa. Sve što je očima vidjela, rukama je znala napraviti pa tako i svoje lijepe kapute, haljine, pulovere i ostalu garderobu. Bila je dama, školovana, pristojna, ali tajanstvena", kažu stanari.

Rastužile su ih priče da žele njezin stan jer, kažu, to nije istina. Čak je, tvrde, predstavnica stanara objavila na internetu da se traži njezina rodbina, ali nitko se do sada nije javljao.

O slučaju se oglasio i splitski KBC-a.

"Pokojnica je dovezena radi provođenja sudsko-medicinske obdukcije nakon što je pronađena mrtva u stanu u Splitu. Utvrđen je uzrok smrti, a tijelo pokojnice je zadržano u bolničkoj mrtvačnici do dolaska rodbine, no to se u ovom slučaju nije dogodilo četiri mjeseca", napisali su i dodali da se, ako nitko od rodbine ne dođe po tijelo pokojnika, pokreće postupak ukopa sa socijalnom službom grada Splita i drugim nadležnim institucijama.

Pročitajte i ovo Operirala želudac Oglasio se turski kirurg čija je pacijentica nakon zahvata umrla u Srbiji, otkrio na što sumnja

Pročitajte i ovo Skočko - radost u kući Skandal u susjedstvu: Načelnik djeci poklonio poznati pripravak za potenciju, roditelji bijesni

U konkretnom slučaju, na inzistiranje bivših radnih kolegica pokojnice, a nakon potvrđene spoznaje da žena nema rodbinu, obducent je istima izdao potrebnu dokumentaciju za organizaciju sprovoda i ukop.

"Napominjemo da takozvana ležarina, kao niti ikakvi drugi troškovi KBC-a, nisu nikome naplaćeni", napisali su.