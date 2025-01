Očajni stanovnici grcaju u smeću, prijeti i zagađenje vode: "Ima raznih kemikalija, azbesta, smole..."

Usred šume ekološka katastrofa. Ni snijeg danas nije mogao sakriti brda razbacanog smeća. I to sve uz vodocrpilište. S ove lokacije Zagrepčani crpe pitku vodu, ali dobivaju i hranu na stol.

"Da se tu dešava nešto, nismo imali pojma", rekao je Željko Krizmanić.

I njive su ovdje postale divlja odlagališta.

"Inače sadimo krumpir, sijemo pšenicu, kukuruz.To je katastrofa, očito da se iz pola Zagreba ovdje dovozi otpad", rekao je Krizmanić.



Iz mjesnog odbora kažu da se godinama bore s ovim problemom.

Sada još više kako je krenula obnova od potresa. Neovlaštene firme ovdje bacaju građevinski otpad. Tvrde da je dosta otpada pod zemljom, snimili su kamione koji dolaze i zatrpavaju smeće.



"Ove razine su bile znatno niže, sad su popunjenijie i sve dublje na tuđe parcele su probili. Tu je i miješani otpad, dovozi se svakodnevno, danas im je valjda hladno pa nisu danas u funkciji", rekao je Kristijan Rašić, predsjednik MO Petruševec.



Sve su prijavili gradu, komunalnim redarima i Državnom inspektoratu.

Toliko je smeća da to već utječe na njihov svakodnevni život.



"Jedno jutro školski bus je isao pokupiti djecu, otpad je zatekao nasred ceste, vozač autobusa je morao razmicati to smeće da može dovesti djecu u školu. Jutros me susjeda zvala da su kod nje istresli otpad", rekao je Rašić.



Svaki dan minimlano pet gradskih ekipa izlazi na teren i po Zagrebu čisti ilegalna odlagališta. To dovoljno govori o kakvom je problemu riječ.



Iz grada su svjesni problema, pozivaju građane da uzimaju samo ovlaštne tvrtke za otpad. Komunalni redari bili su na terenu i poslali ekipu da očisti Petruševec. Prije mjesec dana, kažu, tamo su očistili 100 kubika otpada.

"Treba vam malo više ljudi i trebate počešljati unutra, svaku vreću dignuti, izvaditi van da kamion to može dići", kaže Sebastijan Ivanović, iz Odvoza i sanacije glomaznog otpada



Iz udruge Ekologija grada kažu da je upitna kvaliteta vode koju Zagrepčani piju. Tvrtku za koju sumnjaju da baca smeća prijavili su i Državnom inspektoratu.

"Ima raznih kemikalija, azbesta, smole, glomazni, miješani komunalni otpad, pitanje je ima li biootpada. Tako da samo bi posebnim analizama mogli utvrditi što to točno je, što ugrožava vodu", rekao je Josip Pavlović iz Udruge ekologija grada.



Iz Vodoopskrbe i odvodnje kažu da su proveli kontrolu te da je voda ispravna. Inače, vodocrpilište Petruševec kapacitetom je najveće u metropoli. Bez njega - Zagreb bi bio u problemima.

