Oglasio se turski kirurg čija je pacijentica nakon zahvata umrla u Srbiji, otkrio na što sumnja

Slučaj koji je britansku javnost digao na noge ne prestaje intrigirati tamošnje medije. Podsjetimo, 20-godišnja Britanka umrla je u Beogradu od septičkog šoka i srčanog udara nakon operacije kojoj se podvrgnula u Turskoj.

Britanski Mirror stupio je u kontakt s liječnikom Serkanom Bayilom, kirurgom koji je u privatnoj klinici 5. siječnja u Istanbulu operirao 20-godišnju Morgan Ribeiro.

Djevojci je pozlilo na letu iz Istanbula za Gatwick te je zrakoplov Wizz Aira kojim je putovala morao hitno sletjeti u zračnu luku u Beogradu. Tamo je stavljena u induciranu komu te je preminula četiri dana kasnije. Kirurg Bayil tvrdi da tijekom operacije ništa nije pošlo po zlu, a i oporavak je, kaže, tekao uredno.

"Svi njezini vitalni znakovi bili su uredni prije nego smo ju otpustili iz klinike", tvrdi liječnik. Ima i teoriju što se zapravo dogodilo.

"Preminula je od embolije tijekom leta, a ne od komplikacija nastalih poslije operacije. Kod ovakvih operacija najveći rizik su curenja tekućina unutar tijela. U ovom slučaju toga nije bilo", siguran je kirurg.

Majka preminule Morgan traži da se zabrane estetske operacije u inozemstvu. Njezina je kći zahvat koji u Britaniji stoji 10 tisuća funti u Turskoj platila četiri puta manje, a sve je financirala sama – od puta do operacije. Nalazi obdukcije još nisu završeni, a Morganina majka tvrdi kako su joj beogradski liječnici kazali da je njezinoj kćeri tijekom operacije prerezano tanko crijevo. To je dovelo do septičkog šoka zbog kojeg je Morgan pretrpjela i srčani udar. Sve se dogodilo 9. siječnja.

O slučaju su se oglasile i britanske vlasti. Glasnogovornik vlade izrazio je žaljenje zbog smrti mlade sugrađanke, ali i pozvao Britance da se prije puta u inozemstvo dobro informiraju i razmotre operacije u domovini.

Nije to bio jedini slučaj. Demi Agoglia, također Britanki, pozlilo je početkom mjeseca nekoliko sati prije povratka u domovinu. U Turskoj je bila na operaciji podizanja stražnjice. Posljednje dane provela je na intenzivnoj njezi, no nije joj bilo spasa. Iza sebe je ostavila troje djece, među njima i sedmomjesečnu bebu.