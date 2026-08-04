Upozorenja uoči Thompsonovog koncerta: "Manite se baklji i alkohola"

Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Šibeniku su u tijeku posljednje pripreme za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona.

Prvi posjetitelji već su počeli pristizati na Šubićevac. Policija i žurne službe dale su brojne preporuke.

"Posjetitelji do samog stadiona i u blizinu stadiona sa vozilima neće moći doći", rekao je načelnik postaje Prometne policije Šibenik Joško Periša.

Joško Periša Foto: Dnevnik Nove TV

Kaže, određene su 3 lokacije: TEF iz smjera Zadra, bivša tvornica TLM i područje Mandaline iz smjera Splita i Industrijska zona Podi iz smjera Drniša, Knina i A1.



"Magistrala će biti zatvorena najmanje tri sata prije koncerta, tada će se koristiti alternativni pravci - to će biti u prvom redu autocesta A1", dodao je Periša.

Bez pirotehnike i alkohola

Savjete ima i civilna zaštita, koja je također na terenu.

"Svi su spremni, napravili su pripremne radnje. Na 13 punktova u gradu Šibeniku postavljene su slavine sa pitkom vodom. Ključni savjet je - molimo ljude da unesu dovoljne količine vode, da ne dođe do dehidracije. Sunce nam ne ide u prilog, pa da čim manje konzumiraju alkohola", poručio je Božidar Ćurić, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb.

Božidar Čurić Foto: Dnevnik Nove TV

Požari posljednjih dana haraju Dalmacijom, pa se publiku poziva na dodatan oprez.

"Molimo posjetitelje da se mane te pirotehnike, baklji, signalnih raketa, pogotovo onih koje mogu ići daleko. Okruženi smo gustom šumom Alepskog bora koji je lako zapaljiv, iglice su dolje, mi smo jedan dio probali počistiti, natopili smo teren, apeliramo da vatrogasci imaju čim manje posla, da nemamo nekakve evakuacije, da se ne pali pirotehnika", kazao je.

Gužve bi mogle nastati i nakon koncerta, pa se građane moli za strpljenje.

"Savjet je da, baš radi tih prometnih gužvi ljudi malo ostanu tu na koncertu, podruže se, da svi ne izađu odmah. Znamo da se to puni šest sati i da bi trebali svi u roku pola sata napustiti koncertni prostor, uletjet će u gužvu", rekao je Ćurić, dodajući: "Neka se strpe, neka idu polagano, auto po auto, bez stajanja na raskrižjima, da to ide u nekoj fluktuaciji, da to stalno teče i neće biti velikih zastoja i gužvi".