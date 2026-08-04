Hrvatska se priprema za Dan pobjede, evo kako gradovi diljem zemlje odaju počast: "Mlade generacije danas žive u vremenu heroja"

Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, brojni gradovi u Hrvatskoj odaju počast uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

U središtu Rijeke održan je veliki mimohod hrvatskih branitelja, sudionici mimohoda položili su vijence i zapalili svijeće.

"Ovo je Dan pobjede, pobjede nad velikosrpskom agresijom. Ovo je oslobođenje Republike Hrvatske - ovo je blagdan, pravi blagdan", rekao je Klaudijo Vuković, organizator mimohoda u Rijeci.

"Hrvatski grb je prepoznatljiv u cijelom svijetu, a to je omogućeno Domovinskim ratom, žrtvom branitelja i svih građana. Mlade generacije danas žive u vremenu heroja i ponosne su na to", poručio je Petar Prpić, predsjednik USPDR-a Ajkula Rijeka.

Pripreme za proslavu Dana pobjede u hrvatskim gradovima - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

I u Šibeniku je odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Svečano je bilo i u Hrvatskoj Dubici, prvoj oslobođenoj općini u Sisačko-moslavačkoj županiji u operaciji Oluja. Otkriven je spomenik u sjećanje na 39 poginulih branitelja.

Pripreme za proslavu Dana pobjede u hrvatskim gradovima - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Pripreme za proslavu Dana pobjede u hrvatskim gradovima - 3 (Foto: Dnevnik Nove TV)

S pijetetetom su se prisjetili svih poginulih i osječki veterani u Čepinu.



I Split je u znaku sjećanja. Pozornost je privukla raketna topovnjača Hrvatske ratne mornarice - jedan od najpoznatijih ratnih brodova koji je sudjelovao u brojnim zadaćama tijekom Domovinskog rata.

Pripreme za proslavu Dana pobjede u hrvatskim gradovima - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Pripreme za proslavu Dana pobjede u hrvatskim gradovima - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"To se ne smije zaboravit. Znak je i za mlade da vide, da se nikad ne zaboravi i da se podsjećamo na to", rekao je Alen iz Splita.

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