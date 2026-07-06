Teška nesreća: Mladić udario u brdo pa ispao iz automobila, bore mu se za život

Dvadesetjednogodišnji mladić teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se u noći na ponedjeljak, oko 00.25 sati, dogodila na državnoj cesti D-8 na predjelu Orsula kod Dubrovnika.

Nesreća se dogodila kada je 21-godišnjak osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka, ulaskom u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad upravljačem vozila i udario u brdo i to prvo prednjim dijelom vozila, a potom, u rotaciji, i zadnjim dijelom vozila.

Mladić se kretao iz pravca Dubrovnika prema Župi dubrovačkoj i tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Uslijed udara ispao je iz vozila i zadobio teške i po život opasne ozljede.

Nakon pružene liječničke pomoći prevezen je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju.