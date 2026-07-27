Nestašice na crpkama nakon najave poskupljenja: "Stvari polako izmiču kontroli"

Na brojnim benzinskim postajama ponestalo je plavog dizela nakon što je uoči poskupljenja potražnja za njim porasla čak pet puta.

Od ponoći cijena plavog dizela raste za 19 eurocenti, eurodizela za 16, a eurosupera za osam eurocenti. U Vladi još ne očekuju lančani rast cijena.

Cijene goriva - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji, međutim ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok može do toga dovesti", poručio je ministar financija Tomislav Ćorić.

Ratari, koji su već izgubili na žetvi pšenice, ipak u šoku.

Tomislav Lovković kaže da je prije sedam mjeseci isto gorivo točio za 60 centi. A sada će ga plaćati 1,21 euro.

"Moj traktor je oko 280 litara, to je poskupljenje od 53 eura po rezervoaru", dodaje Lovković.

Neki su krenuli po jeftinije zalihe, ali dočekala su ih ograničenja.

Cijene goriva - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Ministar poljoprivrede poručuje da je distribucija zapela zbog prevelike potražnje, što su Dnevniku Nove TV odgovorili i iz Ine.

"Na raspolaganju je poljoprivrednicima 231 milijun litara plavog dizela za ovu godinu i svi moramo biti svjesni da distribucija ovisi o razumnom korištenju kapaciteta", poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Po zalihe nisu išli ribari jer već su, kažu, na nuli. Sada će potonuti u minus.

Cijene goriva - 6 Foto: Dnevnik Nove TV

"Jedno krcanje moja dva broda je 70 tona, a evo 1.20, to je 80.000 eura. Mi sada 80.000 eura trošimo za 40 dana", govori vlasnik ribarskih brodova Dinko Cvjetović.

Istodobno, moraju čuvati i plaćati radnike, većinom strance.

"Ako stanemo i ako ih otpustimo, tko će te ljude više skupiti? Nitko živ. Ti stranci kojih ja imam na broju - šest ljudi. Za njega dovest na brod otprilike vam je trošak u startu 5000 eura", objašnjava Cvjetović.

Brodolom, poručuju, prijeti cijelom agraru.

"Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede, ali nam stvari polako izmiču kontroli", kaže Željko Mihelić, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.

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Trpe i obrtnici koji, po pitanju poskupljenja roba i usluga, za sada podižu ručnu.

"Ja vjerujem da do povećanja cijena usluga može doći ako to ima neki kontinuitet, ako te cijene divljaju i rastu u narednom periodu", smatra Davor Kraohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Vlada je intervenirala kroz trošarine i marže, ako stanje potraje, prostora još ima.

"Na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor, na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti 3, i nešto sitno", poručio je ministar Ćorić.

Cijene goriva - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Od kolovoza, Hrvatska će moći smanjiti i europske trošarine.

"Maksimalno ćemo smanjiti i trošarine i sve ono što je potrebno kako bi se moglo odgovoriti na ovakav veliki rast cijena i kako bi naši sugrađanima gorivo bilo što je moguće jeftinije", poručuje potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Cilj je spriječiti novi val inflacije, ali od sutra, manjak u džepu osjetit će svaki građanin.