Zadnje informacije o potrazi za skiperom kod Šolte

Otkad je stigla dojava o nestalom 46-godišnjem austrijskom skiperu koji je kod Šolte pao u more, traje opsežna potraga brodicama, dronom i vojnim zrakoplovom. Nesreća se dogodila kada je voditelj broda pokušao odmotati konop zapleten oko propelera, nakon čega ga je odvojio veliki val.

"Radimo pretragu i dronom, priključilo nam se plovilo pomorske policije i Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva", rekao je Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split, dok je pilot HRZ-a, natporučnik Domagoj Ištvanović, potvrdio da su pretražili akvatorij od Šolte do Visa: "Nadlijetali smo i obišli područje, nažalost nismo našli nestalog."

Predstavnici službi i iskusni nautičari ponovno apeliraju na sve na moru da ne podcjenjuju vremenske uvjete i ne riskiraju vlastite živote.

Potraga za skiperom - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Traganje na moru i iz zraka odvija se pod koordinacijom Ministarstva mora, MUP-a i MORH-a.

Zadnje informacije o potrazi

O aktualnom stanju na terenu, ali i o nizu drugih opasnih intervencija koje su obilježile posljednje dane, za Dnevnik Nove TV govorio je Damian Dundović iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

"Evo, i danas drugi dan potrage za nestalim austrijskim skiperom. Pretraživano je područje iz zraka i s morske površine, kako jedinica Ministarstva mora, tako jedinicama MUP-a i MORH-a. Nažalost, do sada nije dalo nikakvih rezultata. Potraga će trajati do mraka i, ukoliko se ništa ne nađe, nastavljamo sutra", izjavio je Dundović.

Potraga za skiperom - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Govoreći o neodgovornom ponašanju na moru, Dundović se prisjetio i nesvakidašnje akcije spašavanja Poljaka koji je na SUP dasci zbog jake bure završio skroz na Pagu: "Prije nekoliko dana jedan poljski državljanin je nošen burom iz Karlobaga odnesen na SUP dasci prema Pagu. Pronađen je u jednoj nepristupačnoj uvali kada smo morali angažirati jedinice HGSS-a koje su ga spasile kopnenim putem."

Upozorio je kako rekviziti poput SUP daski, kajaka i luftmadraca mogu postati iznimno opasni ako se s njima odlazi predaleko od obale.

Potraga za skiperom - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Sve je opasno ako neodgovorno koristite. Znači, ako se udaljavate daleko od obale, naravno da je opasno. Inače, novim Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe ograničena je upotreba osobnih plovila, u što spadaju i SUP daske, na maksimalno 300 metara od obale. Sve ostalo podložno je sankcijama", naglasio je Dundović.

Dramatično spašavanje u dubrovačkom akvatoriju i stotine akcija godišnje

Službe za spašavanje ni danas nisu imale predaha. Uz tri hitna medicinska prijevoza na zadarskom, splitskom i dubrovačkom području, iz mora u dubrovačkom akvatoriju spašene su tri osobe.

Potraga za skiperom - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Jedna osoba skočila je u more, pa su je dvije ostale išle spašavati. Na kraju nitko nije mogao isplivati, pa je angažirana posada policijskog plovila koja je uz pomoć privatne osobe na jet-skiju spasila sve tri osobe", opisao je Dundović još jednu rizičnu situaciju s terena.

Razmjeri posla kojim se ove službe svakodnevno bave su golemi. "Ove godine imamo otprilike već preko 520 akcija spašavanja. Na razini svake godine to vam je otprilike jedno 800 SAR akcija i tu uvijek bude između 800 i 900 spašenih osoba, što zaista nije mali broj", istaknuo je.

Kako bi ljetovanje ostalo u lijepom sjećanju bez potrebe za intervencijom nadležnih službi, Dundović je izdvojio tri najvažnija pravila kojih se svi moraju pridržavati:

Slušanje vremenske prognoze: "Ako prognoza nije dobra, odgodite plovidbu." Prilagodba na moru: "Kada plovite, uvijek pojačajte motrenje i prilagodite brzinu uvjetima na moru." Opremljenost i edukacija: "Brodica mora biti opremljena sukladno području za koje je registrirana, a nautičari bi povremeno trebali i obnoviti svoja znanja."

"Slušajte prognozu, poštujte more, poštujte prirodu, pa će vam ljetovanje ostati u lijepom sjećanju", zaključio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen u javljanju iz Rijeke.