Nova računica za vozače: Evo koliko je zbog goriva poskupio put na more

Ona je još veća ako se uspoređuje s lanjskim cijenama.
Za put od Zagreba do Splita i natrag, samo za gorivo, lani je vozač s automobilom koji pokreće benzin s prosječnom potrošnjom od sedam litara na 100 kilometara potrošio 80,77 eura, a sada će 92,76 centi što je 12 eura više.
Cijene goriva - 1Foto:
Dnevnik Nove TV
Vozači dizela, s prosječnom potrošnjom manjom od šest litara potrošili su lani 61,18 eura, sada će 78,73 centa. To je 17 i pol eura više!
Cijene goriva - 2Foto:
Dnevnik Nove TV
To su cijene na benzinskim postajama u gradu.
One na autocestama nisu limitirane.
Prema današnjim najvećim cijenama zabilježenima na stranicama HAK-a - isti put za benzin u godinu dana skuplji je 22, a za dizel 45 eura!