Nova računica za vozače: Evo koliko je zbog goriva poskupio put na more

Za one koji tek idu na godišnji odmor gorivo će biti stavka na kojoj će sasvim sigurno osjetiti razliku.

Ona je još veća ako se uspoređuje s lanjskim cijenama.

Za put od Zagreba do Splita i natrag, samo za gorivo, lani je vozač s automobilom koji pokreće benzin s prosječnom potrošnjom od sedam litara na 100 kilometara potrošio 80,77 eura, a sada će 92,76 centi što je 12 eura više.

Cijene goriva - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Vozači dizela, s prosječnom potrošnjom manjom od šest litara potrošili su lani 61,18 eura, sada će 78,73 centa. To je 17 i pol eura više!

Cijene goriva - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

To su cijene na benzinskim postajama u gradu.

One na autocestama nisu limitirane.

Prema današnjim najvećim cijenama zabilježenima na stranicama HAK-a - isti put za benzin u godinu dana skuplji je 22, a za dizel 45 eura!

Cijene goriva - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

To su poskupljenja od 25 do 75 posto!