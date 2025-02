Tajanstvena fotografija s hrvatskog otoka? Nešto je na njoj vrlo neobično, u tijeku je istraga

"Da, sjećam se toga, pričali su nam stari ljudi o jednom čovjeku..." - nekoj takvoj, ali i ne samo takvoj, rečenici ili sličnom tragu nadaju se u Javnoj ustanovi "Priroda", koja upravlja Oporavilištem za supove u Belom na Cresu, nakon što su objavili tajanstvenu fotografiju i zatražili pomoć. Snimljena je navodno upravo na Cresu, a ono što prikazuje vrlo je neobično.

Tajanstvena fotografija nabavljena je preko jednog web oglasnika, a njezin prošli vlasnik nije imao dodatnih saznanja o porijeklu. "No, prikaz na fotografiji nas je definitivno zaintrigirao", kazao je za DNEVNIK.hr ravnatelj Javne ustanove "Priroda" Marko Modrić, koji je slučajno otkrio fotografiju dok je tragao za dodatnim materijalima o supovima.

Beli na otoku Cresu Foto: Tea Cimas/Cropix

Misteriozni sokolar

Svi natpisi na fotografiji, njemački i talijanski, napominje, upućuju na to da je riječ o motivu s Cresa. Sokolar stoji na suhozidu, a uz njega su pitomi supovi, i to s njegove desne strane dva bjeloglava supa, a ptica s lijeve strane je veliki sup ili na latinskom Torgos tracheliotus ili jednostavno torgos i upravo je on razlog zbog kojeg je krenula prava mala, ali ujedno i međunarodna istraga.

Da se slučajno na fotografiji radi o supu starješini (Aegypius monachus), koji se u prošlosti gnijezdio i bio prisutan na Kvarneru, ne bi tu bilo ništa čudno. Naprotiv, napominju stručnjaci, bio bi to još jedan vrijedan ornitološki podatak, no torgos ne obitava u Europi.

"Njegovo, Cresu najbliže prirodno stanište, je Bliski istok, odnosno područje Izraela i južnog Jordana. Fotografija bi prema stručnjacima s Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke mogla biti datirana negdje u tridesete godine 20. stoljeća. No obzirom na torgosa, koji se baš ne uklapa u ovu "cresku" priču, djelomično sumnjamo da je prikaz sokolara zaista snimljen na Cresu", kazao je Modrić, govoreći o fotografiji koju možete vidjeti na kraju teksta.

Torgos tracheliotus Foto: Getty Images

Neobična ptica

Fotografija je, objašnjava, čuvana pod arhivskim brojem, a Agenzia Abazzia je navodno ondašnji poštanski ured u Opatiji: "Tada je netko zaključio da bi se moglo raditi o Cresu jer je to otok koji oduvijek ima brojnu populaciju supova. Također, ništa čudno jer to je razdoblje između dva svjetska rata pa se možda jednostavno radi o nekom "putujućem sokolaru". A možda je na fotografiji zaista tadašnji stanovnik Cresa, koji je nabavio torgosa i pokazivao je pripitomljene supove u javnosti?"

I tako je započeta istraga, naime, kako je objasnio Modrić: "Stručnjak za supove Goran Sušić uputio nas je na ornitologe u Izraelu, koji bi možda imali koju dodatnu informaciju jer im je torgos bitna vrsta od interesa i očuvanja, a i upravo je to područje odakle je potencijalno ova ptica mogla stići na Cres. Odgovor još čekamo."

Pojavila se još jedna teorija. Neki su se sjetili da je jedan torgos nekada ranije boravio u oporavilištu u Belom, a s obzirom na to da su supovi dugoživuće vrste, pomislili su da se možda radi o istoj ptici. No, u razgovoru sa Sušićem, koji je 90-ih godina ustanovio i vodio tada cresko oporavilište za supove u Belom, ta je mogućnost odbačena.



U Austriji je, naime, postojao dvorac u kojem su se održavale sokolarske izložbe na kojima su sudjelovale i egzotične vrste te je jedna od ptica bio i torgos, koji se, pretpostavlja se, pridružio divljim supovima u letu i doletio do Hrvatske. Spašen je kad se od umora srušio u more kod Senja i na njemu su nađene sokolarske vezice, a nakon toga se oporavljao u Belom i ondje je i uginuo.

Beli na otoku Cresu Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Ako možete pomoći...

Fulvio Genero, koji se bavi očuvanjem supova u sjeveroistočnoj Italiji, na zamolbu Ustanove kontaktirao je Muzej u Trstu, a tršćanski zoolog Nicola Bressi ne isključuje da je fotografija zaista snimljena na Cresu, jer tada su se torgosi proširili i na Palestinu, opisao je Modrić još pravaca istrage o misterioznoj fotografiji. Tada je to bila redovita destinacija Lloydovih brodova na kojima su bili mnogi Cresani i Lošinjani pa je zaista ptica mogla biti nabavljena u Palestini i doći na Cres kao egzotična vrsta.

Ova teorija je realna i vrlo moguća, kaže Modrić, i ako se radi o tridesetim godinama 20. stoljeća, možda negdje na Cresu postoji ovakva fotografija, u nekoj privatnoj zbirci, ili nekoj staroj škatuli s kartulinama ili čak pomalo izblijedjela u usmenoj predaji - Da, sjećam se toga, pričali su nam stari ljudi o jednom čovjeku koji je imao pripitomljene supove i pokazivao ih...

"Ipak, ne radi se o tako davnoj povijesti", kaže Modrić koji upravo ovih dana sprema podsjetnike kolegama u inozemstvu i otočanima te dodaje: "Upravo zato trebamo i pomoć društvenih mreža, ako netko ima dodatna saznanja - o fotografiji ili našem misterioznom sokolaru, molim vas, podijelite informaciju s nama kako bismo rasvijetlili ovaj slučaj tajanstvene fotografije."

Pročitajte i ovo najveći od 2021. VIDEO Potres od 7,6 pogodio Karibe: Stigle su i prve snimke

Pročitajte i ovo Katastrofa u Sloveniji VIDEO Lokaliziran ogroman požar: Uništena tvornica plastike, građani dobili upozorenje

Pročitajte i ovo KARIZMATIČNI VLADARI NEBA Kolateralne žrtve ilegalnih praksi: ''Više je stanara u jednom zagrebačkom neboderu nego njih u cijeloj Hrvatskoj''

Pročitajte i ovo Što radi Cipar, a što Hrvatska Prvi put izrečena kazna trovaču: 21.000 eura kazne ili zatvor, a Laura još čeka da se otkrije tko je skrivio njezinu smrt

Pročitajte i ovo Čudesna moć Sreća je zelene boje: Djeluje kao lijek, znaju to dobro u dva hrvatska grada