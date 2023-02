Postavljanje otrovnih mamaca u prirodi zločin je protiv divljih životinja koji je doveo kultne vrste ptica, poput bjeloglavog supa, na rub izumiranja. Djelovati treba dok još nije prekasno, a važan korak u tom smjeru napravljen je na Cipru gdje je za trovanje i ubijanje divljih ptica prvi put izrečena kazna od 21.000 eura. DNEVNIK.hr je provjerio kako napreduje istraga o stradavanju bjeloglavog supa potkraj prošle godine u Hrvatskoj.

Trovanje, protuzakonito ubijanje, hvatanje i trgovanje divljim životinjama – sve to su primjeri zločina protiv prirode, no i dalje ih se zanemaruju i premalo procesuira, često upozoravaju iz organizacija civilnog društva posvećenih zaštiti životinja.



Nekažnjavanje je često poziv ljudima da nastave ubijati i trovati divlje životinje što je nastavak stvarne prijetnje ne samo divljim vrstama, posebice supovima, nego i okolišu i javnom zdravlju. Trovanje je jedan od najvažnijih uzroka smrtnosti i smanjenja populacije brojnih ugroženih i zaštićenih vrsta. Najčešći način trovanja divljih životinja je namjerno postavljanje otrovnih mamaca za ubijanje divljih grabežljivaca ili drugih divljih i domaćih životinja koje mogu nanijeti štetu stoci ili lovnoj divljači.



''Pored ciljanih životinja, stradaju i druge ranjive vrste jer je to neselektivno sredstvo za ubijanje životinja. Lešinari kao glavni čistači u prirodi, često postaju žrtve trovanja, bilo izravnim konzumiranjem mamca ili hranjenjem ostacima uginulih otrovanih životinja'', kontinuirano upozoravaju iz BIOM-a, jedne od vodećih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom.

Pogubnoj praksi treba stati na kraj, a stručnjaci i aktivisti nadaju se da će velika pomoć u tome pored edukacije kao prevencije biti i procesuiranje kaznenog djela korištenja otrovnih mamaca i ubijanja divljih ptica procesuirano. Iz svakog slučaja zločina protiv prirode i okoliša, ističu, treba naučiti lekciju i raditi na tome da počinitelji zločina protiv prirode ne ostanu nekažnjeni. U tom kontekstu s Cipra stižu važne vijesti.

Bjeloglavi sup - 6 (Foto: DNEVNIK.hr)

Na Cipru je po prvi put izrečena kazna od 21.000 eura za trovanje i ubijanje divljih ptica, izvijestio je Vulture Conservation Foundation (VCF), međunarodna nevladina organizacija za zaštitu strvinara.



Trovaču je izrečena novčana kazna za prekršaj ubijanja divljih ptica uporabom otrova i prekršaj namjernog ubijanja i/ili hvatanja zaštićene divlje ptice. Obdukcija i povezane toksikološke analize lešina ptica otkrile su da su uginule od karbofurana, vrlo otrovne tvari zabranjene u Europskoj uniji od 2008. Kazna mu je izrečena prema odredbama Zakona o zaštiti i upravljanju divljim pticama i divljači, a ako ne plati kaznu bit će priveden sudu.

Na Cipru je od 2005. otrovan 31 sup, ostavljajući Cipar sada s populacijom od samo devet supova. Ciparska populacija se obnavlja pticama koje dolaze iz Španjolske u sklopu projekta LIFE with Vultures.



''Kazna predstavlja veliki korak naprijed koji će imati snažan učinak odvraćanja od trovanja i sličnih nezakonitih radnji, koje imaju razorne učinke na divlje životinje, posebice zaštićenog bjeloglavog supa, koji je visoko ugrožena vrsta na Cipru, ali i u Hrvatskoj'', istaknuli su iz BIOM-a.

🙌A big win for the fight against #wildlifecrime: For the first time in #Cyprus, prosecuting authorities issued a €21,000 fine for poisoning and killing wild birds.



🔗Read how #CSI made this possible: https://t.co/iQN4BU37lZ#WildlifeCrimeAcademy #wildlife #conservation pic.twitter.com/a7chVync9R