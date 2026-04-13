Suđenje bivšim ministrima: Svjedokinja ispričala kako su tvrtkama isplaćivani milijuni

Iskazivanjem svjedokinje Anite Protulipac, bivše šefice Sektora za financije u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koja je ustvrdila da se isplaćivao novac tvrtkama koje nisu zadovoljile natječajne uvjete, u ponedjeljak je nastavljeno suđenje bivšim ministrima u aferi "Po babi i po stričevima".

Svjedokinja Protulipac rekla je na zagrebačkom Županijskom sudu kako joj je 2018. godine tada nadređena Danijela Žagar zatražila da isplati tvrtkama koje nisu zadovoljile uvjete na natječaju u programu "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina".

"Pokušala samo to spriječiti jer sam znala da ćemo u protivnom imati problema s revizijom. Zatim sam nazvala ministrovu pomoćnicu Anu Mandac koja mi je rekla da je ministar naredio da se oko dva milijuna kuna isplati tvrtkama s popisa na kojem su bili oni koji nisu zadovoljili na natječaju", rekla je Protulipac.

Svjedokinja je dodala kako Državna revizija nije uočila nepravilnosti te da je o dodjeli potpora upozorila tadašnjeg glavnog tajnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Damira Kaufmana.

Uskokova optužnica za aferu 'Po babi i po stričevima' tereti bivše ministre Darka Horvata, Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Josipa Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.

Iz Horvatovog slučaja proizašla istraga protiv Aladrovića

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret. Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage 2022. godine Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.