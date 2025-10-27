Svi su ponosni na hrabrog Kirgistanca (23) koji je spriječio pljačku ljekarne: "Srce kao kuća!"

Prava drama odvijala se u nedjelju u zagrebačkoj ljekarni. Maskirani muškarac upao je s pištoljem i zaprijetio trima djelatnicama, no suprotstavio mu se jedan kupac - strani radnik.

"Došao sam u ljekarnu kupiti za grlo i za temperaturu neke tablete. Došao je neki čovjek, vidio sam pištolj i skužio sam da je došao ukrasti novac. Tu je mene uhvatio neki adrenalin ili šok i udario sam ga, tukli smo se unutra pet-deset minuta, tako nešto", prepričao je 23-godišnji Kirgistanac.

U sukobu počinitelj puca – jedan metak iza kupca, drugi u stropu u smjeru djelatnice. Pokušao je i pobjeći, no nije daleko stigao.

Hrabri strani radnik - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Hrabri strani radnik - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Krenuo je bježati van, izašao sam i ja. Isto smo se tukli nekih pet minuta. Došao je neki gospodin i zvao policiju, ja sam ga držao do dolaska policije", prepričao je hrabri strani radnik.

Obojica muškaraca, a u naguravanju i jedna djelatnica, lakše su ozlijeđeni. Brza reakcija ovog 23-godišnjaka glavna je tema.

"Taj potez tog stranca me oduševio, stvarno moram reći za svaku pohvalu. Mislim da bi se rijetko tko usudio napraviti to što je on, taj čovjek je zaslužio nagradu, stvarno je spriječio veliki incident", rekla je Zagrepčanka Ana Brkić.

S njom se slaže i Zagrepčanin Marko: "Svaka mu čast, ne znam što drugo reći. Očito je čovjek bio hrabar i hvala Bogu da ih ima."

Hrabri strani radnik - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Hrabri strani radnik - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ponosan je i poslodavac. Hrabri stranac već dvije godine kod njega radi kao monter, a naučio je i hrvatski jezik. Sreća je, ističe, što se sve dobro završilo.

"Srce kao kuća. Dečko je općenito na mjestu kao osoba. Ima iznimne kvalitete. Ima samo 23 godine i pred njim je cijeli život. Čin hrabrosti, treba mu stisnuti ruku i reći - svaka čast", rekao je njegov poslodavac Domagoj Zdilar.

Iz Zagrebačkog holdinga uime ljekarne pisanim putem zahvaljuju kupcu na hrabrosti, poručili su kako surađuju s policijom. Svim zaposlenicima, ističu, pruža se odgovarajuća podrška.

Strani radnik Foto: DNEVNIK.hr

Počinitelja se tereti za pokušaj razbojništva i dovođenje u opasnost života i imovine.

"Počinitelja uhićuju policijski službenici i privode ga u službene prostorije policije, gdje je utvrđeno da se radi o 29-godišnjaku. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", priopćili su iz zagrebačke policije, a hrabri 23-godišnjak na sve pohvale samo odgovara s hvala i skromno poručuje - nije to ništa neobično, na njegovu bi mjestu, smatra, svatko reagirao. "Hvala doktorima koji su me pregledali, bilo je sve OK, ništa ozbiljno. Hvala Bogu pa nitko tamo nije stradao", rekao je hrabri mladić.