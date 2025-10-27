Hrabri Kirgistanac (23) spriječio pljačkaša u Zagrebu: "Vidio sam pištolj i skužio..."

Pokušaj pljačke ljekarne na zagrebačkoj Trešnjevci spriječio je 23-godišnji državljanin Kirgistana.

U nedjelju poslijepodne u ljekarnu je ušao 29-godišnjak naoružan pištoljem i zaprijetio zaposlenicama i kupcu, stranom radniku, koji mu se suprotstavio.

Strani radnik spriječio pljačku - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Tijekom sukoba počinitelj je ispalio dva hica, a obojica su lakše ozlijeđena. Napadača je 23-godišnjak zadržao do dolaska policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Strani radnik spriječio pljačku - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Vidio sam pištolj i skužio da je došao ukrasti novce. Tu je mene uhvatio neki adrenalin ili šok i udario sam ga, tukli smo se unutra. Jedan hitac iz pištolja je pogodio gore, jedan dolje iza mene, bio je to pravi pištolj", rekao je 23-godišnjak iz Kirgistana.



Više detalja pogledajte u Dnevniku Nove TV u 19 sati.