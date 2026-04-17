Sve za savršen provod na moru: Plovila za istraživanje obale i apartmani za uživanje

Jedno je iskustvo doživjeti more s plaže, a nešto potpuno drugačije je doživjeti ga plovidbom. Kupnja ili najam plovila može biti dobra investicija koja će transformirati standardni odmor u nešto drugačije i dati potpuno novo iskustvo. Bilo da vas zanima kupnja ili najam, za obje se opcije možete dodatno informirati na stranici Bijelo Jaje.

Krstarenje nikada nije zvučalo primamljivije

Odlazak na višednevno krstarenje u vlastitom aranžmanu idealna je opcija za bijeg od svakodnevice. Motorne jahte Mirakul koje se mogu unajmiti nude brojne dodatne usluge koje će vaš izlet učiniti komfornim i za pamćenje.

Grginić Jahte u ponudi za najam imaju dva modela motornih jahti – Mirakul 30 i Mirakul 40.

Oprema s kojom ništa neće manjkati

Mirakul 30 je manje plovilo koje dolazi s dvjema spavaćim kabinama, dok ih model 40 ima tri. Da bi plovidba bila što opuštenija, u oba se plovila nalaze i kupaonica, saloni, kao i dodatni kuhinjski sadržaji poput kuhala i hladnjaka.

U Mirakulu 30 moguće se i istuširati na krmi, postavljene su ljestve za lakše spuštanje u more, a u kokpitu se nalazi i stol. Tu su i TV, VHF, priključak za struju, GPS, električno sidreno vitlo i razni drugi dodaci.

Na većem plovilu, modelu 40, nalazi se LED TV, marine audio sustav, radio s USB-om, topla voda, spremište za pomoćni čamac, veliko sunčalište, a u prostranom kokpitu smjestio se i dodatni bar s frižiderom i sudoperom.

Mislili su i na one koji nisu toliki profesionalci u krstarenju i vožnji plovila, a svejedno žele isprobati to iskustvo, pa je tako moguće unajmiti i skipera koji će brinuti o svim detaljima plovidbe i sigurnosti.

Najam je dobra ideja za one koji nisu sigurni je li investicija u plovilo za njih jer na taj način mogu zamočiti prste u vodu i vidjeti kako je doživjeti odmor na takav način.

Plovila za svačiji ukus

Osim najma, opcija može biti i kupnja motorne jahte ili gumenjaka. Uz nekoliko različitih modela svatko može pronaći opciju koja će najviše odgovarati baš njemu. Brendove Mirakul i Shark prati glas vrhunske kvalitete i dugotrajnosti, kao i moderan dizajn.

Svako od plovila dolazi s luksuznom dodatnom opremom. U ponudi za kupnju su ista ona Mirakulova plovila koje se mogu unajmiti, kao i nekoliko drugih dodatnih plovila.

Nakon predstavljanja Mirakula vrijeme je i da bolje upoznate plovila brenda Shark. Model Shark 38 je sportsko plovilo dužine 11 metara i tanka za gorivo zapremnine 400 litara.

To plovilo krasi ljetna tenda koja će vas zaštititi od sunca, a tu su i jastuci koji će uživanje u plovidbi učiniti još ugodnijim iskustvom. Na Sharku 38 nalazi se i jedna kabina za spavanje s kupaonicom i WC-om, a mokri bar u kokpitu opremljen je frižiderom i sudoperom.

Od standardne opreme tu su još i priprema za radio, stol u kokpitu, sustav svježe vode s pumpom i spremnikom, navigacijska svjetla, nosač za zastavu i sirena.

Sajmovi su idealno mjesto da pogledate ponudu i doznate nešto više

Sajmovi su idealna mjesta da bolje pogledate ponudu i raspitate se direktno kod izlagača o svemu što vas zanima. Grginić Jahte kao izlagači su ove godine već sudjelovali na dva nautička sajma: Boot Tullnu i nautičkom sajmu Dalmatia 2026 u Trogiru. U planu je još sudjelovanje i na sajmu Internautica Internation Boat Show 2026 u Portorožu.

Tamo će u nadolazećem razdoblju svi zainteresirani za nautiku i plovila moći dobiti i dodatne informacije o njima i njihovoj ponudi.

Apartmani za dane provedene na kopnu

Da bi odmor iz snova bio potpun, tu su i tri ekskluzivno opremljene vile s 15 apartmana za najam. Luksuza ne nedostaje ni u njima, pa će goste u svakom apartmanu dočekati klimatizacijski uređaj, Wi-Fi, vlastiti parking i moderno uređene terase. Sve se vile nalaze na otoku Viru i smještene su u blizini mora.

Kombinacija odmora u vili na kopnu s plovidbom i krstarenjem po moru učinit će ljetovanje posebnim iskustvom kojem ćete se htjeti vratiti svake godine. Više informacija o najmu ili kupnji plovila možete saznati na stranici Bijelo Jaje.