Američke trupe na iranskom tlu? Pogledajte odgovor Trumpova ministra rata na izvanrednoj presici

U Pentagonu je u tijeku izvanredna konferencija za medije na kojoj je američki ministar obrane Pete Hegseth iznio stav administracije o aktualnim vojnim operacijama protiv Irana. Naglasio je kako se aktualni sukob ne može uspoređivati s ratom u Iraku te poručio da Sjedinjene Države neće ponoviti pogreške iz prošlosti.

Pete Hegseth - 4 Foto: AFP

"Ovo nije Irak. Ovo nije beskonačan rat. Naša generacija zna bolje, a zna i ovaj predsjednik", izjavio je Hegseth, referirajući se na dugotrajne vojne angažmane SAD-a u posljednja dva desetljeća, koje je predsjednik Donald Trump ranije opisivao kao "ratove izgradnje nacije" i ocijenio ih promašenima.

"SAD neće upasti u isti mulj kao prije 20 godina", naglasio je.

Pete Hegseth - 3 Foto: AFP

Prema riječima ministra obrane, aktualna operacija ima jasno definiran cilj i ograničen opseg. "Ovo je precizna, snažna i odlučujuća misija: ukloniti raketnu prijetnju, neutralizirati mornaričke kapacitete i spriječiti razvoj nuklearnog oružja", poručio je.

Pete Hegseth - 1 Foto: AFP

Hegseth je pritom nastojao poslati poruku da Washington ne planira dugotrajnu okupaciju niti široku kopnenu intervenciju, već fokusiranu vojnu akciju usmjerenu na konkretne sigurnosne ciljeve.

Hegseth je u nastavku obraćanja ustvrdio kako su Sjedinjene Države "postavile uvjete ovog rata, od početka do kraja", dodavši da se nada kako će "iranski narod iskoristiti ovu izvanrednu priliku".

Istodobno je pozvao iranske sigurnosne snage da "mudro odaberu".

"Mi se borimo da bismo pobijedili i ne rasipamo ni vrijeme ni živote", naglasio je američki ministar obrane, javlja BBC.

Hegseth je rekao da je Donald Trump povukao crtu "nakon 47 godina iranske agresivnosti".

Upozorio je da će svatko tko ubije ili zaprijeti Amerikancima biti progonjen od strane Sjedinjenih Država "bez isprike i bez oklijevanja".

Hegseth je dodao da je zdravorazumski jasno kako režimi poput iranskog ne smiju imati nuklearno oružje te da Trump ima "hrabrost" potrebnu da to i provede.

Američke trupe na iranskom tlu?

Predsjednik Združenog stožera američke vojske, general Dan Caine, poručio je da zajednička operacija Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana nije bila izolirani, simbolični udar, već dio šire i dugoročnije vojne kampanje. Prema njegovim riječima, riječ je o ozbiljnoj operaciji čiji se učinci neće svesti na jednu noćnu akciju.

Caine je naglasio da su glavne borbene aktivnosti u tijeku te da se, s obzirom na intenzitet sukoba, ne mogu isključiti dodatni gubici među američkim snagama. Unatoč tome, istaknuo je kako vojni zapovjednici kontinuirano rade na tome da se broj žrtava svede na najmanju moguću mjeru.

Istodobno je američki ministar obrane Pete Hegseth ostavio otvorenom mogućnost daljnje eskalacije.

Nije želio unaprijed odbaciti scenarij raspoređivanja američkih kopnenih snaga na teritoriju Irana, poručivši da će Sjedinjene Države učiniti "onoliko koliko bude potrebno".

Dodao je da trenutačno nema američkih vojnika na iranskom tlu, ali je odbio iznositi detalje o potencijalnim budućim potezima. "Nećemo ulaziti u raspravu o tome što hoćemo ili nećemo učiniti", rekao je novinarima, ocijenivši da bi javno otkrivanje konkretnih planova bilo neodgovorno i strateški štetno.