Godine truda nestaju u trenu, jedan potez uništio sve: "One nikada ne smiju biti puštene u prirodu"

Posljednje tri godine djelatnici Javne ustanove Zeleni prsten neumorno su radili na uklanjanju invazivnih crvenouhih kornjača iz dvaju manjih jezera u sklopu Novih dvora u Zaprešiću, uz samo golf-igralište. Uloženo je mnogo truda, strpljenja i sati rada, ali rezultat je bio vrijedan: sve crvenouhe kornjače uklonjene su iz tih dvaju jezera.

Crvenouha kornjača danas je među 100 najopasnijih invazivnih vrsta na svijetu. U Europi su njezin uvoz i prodaja strogo zabranjeni jer ozbiljno ugrožava našu autohtonu barsku kornjaču, često upozoravaju stručnjaci.

"Prve kornjače u jezeru završile su upravo zbog neodgovornih vlasnika koji su ih pustili u prirodu, a nama je trebalo dvije godine da ih sve uklonimo. I taman kad smo mislili da smo uspjeli – zahvaljujući istim neodgovornim postupcima, ponovno moramo krenuti ispočetka. Zato je važno ponavljati najvažniju poruku: kornjače nikada ne smiju biti puštene u prirodu", upozorili su iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Iznenađenje i razočaranje

"Kornjače smo hvatali na različite načine – od postavljanja vrša do ručnog lova mrežicom – kako bismo što uspješnije izvukli svaku jedinku iz jezera. Ove godine, nakon što su sva prethodna izlovljavanja bila završena, nastavili smo s redovitim tjednim obilascima i nadzorom. U suradnji s djelatnicima Komunalca, koji održavaju golf-igralište, provjeravali smo jesu li zbilja sve kornjače izlovljene iz jezera ili su neke ostale još skrivene. Nekoliko mjeseci smo dobivali dobre vijesti, nitko nije primijetio crvenouhe kornjače, a ni mi ih nismo vidjeli. Smatrali smo da smo uspjeli potpuno očistiti jedno stanište", kazali su iz Javne ustanove.

No onda je, kažu, uslijedilo iznenađenje: "Tijekom kolovoza ponovno su uočene tri nove crvenouhe kornjače u jezerima. Taj trenutak bio je razočaravajući iz više razloga. Prvo, jer pokazuje da i dalje postoje građani koji, nakon što se zasite svojih kućnih ljubimaca, iste puštaju u prirodu. Takvi postupci često se čine bez loše namjere, ali s vrlo ozbiljnim posljedicama. Crvenouhe kornjače nisu dio naše prirode – one su invazivne, ugrožavaju domaće vrste i remete ravnotežu u ekosustavu."

"Drugo, jer smo svjesni da sav naš dosadašnji trud može biti poništen jednim jedinim nesmotrenim potezom! Sve one sate i dane provedene u lovu i nadzoru sada moramo ponoviti, a vrijeme i energija mogli su biti usmjereni u druge projekte zaštite prirode. Unatoč razočaranju, odmah smo krenuli ponovno pregledavati oba jezera i poduzeti nove akcije lova, kako bismo što prije uklonili svaku unesenu jedinku", dodali su.

Neznanje stvara probleme

Ova situacija, naglašavaju, podsjeća na nešto vrlo važno – edukacija se mora stalno ponavljati: "Iako smo mnogo puta govorili o štetnosti invazivnih vrsta, još uvijek postoje ljudi koji iz neznanja čine nesvjesnu štetu okolišu. To znači da naša zadaća nije završena – naprotiv, moramo još glasnije i upornije prenositi poruke o tome zašto invazivne vrste ne smiju biti dio naše prirode. Ako ih pustimo u prirodu, one mogu istisnuti naše domaće barske kornjače, uništavati vodenu vegetaciju i mijenjati cijeli ekosustav. Svaka nova jedinka koja završi u jezeru znači novi problem koji se mogao spriječiti – samo da je netko znao i postupio drugačije."

Ako imate crvenouhu kornjaču o kojoj se više ne možete brinuti, kontaktirajte s Javnom ustanovom Zeleni prsten Zagrebačke županije ili je odvezite u Zoološki vrt grada Zagreba u Prihvatni centar za invazivne vrste vodenih kornjača, gdje one nastavljaju život bez ugrožavanja autohtonih vrsta kornjača u prirodi Hrvatske.

Zaključak je jednostavan, ali važan: neznanje stvara probleme, upozoravaju iz Javne ustanove i zaključuju: "Zato je ključno da svi zajedno učimo, širimo informacije i ponašamo se odgovorno. Samo tako možemo očuvati prirodu i trud koji zajednički ulažemo. Naš posao je da stalno podsjećamo, a vaša uloga je da te poruke čujete, prenesete drugima i nikada ne puštate invazivne vrste u okoliš."