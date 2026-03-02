Strani radnici iz derutne kuće kod Zagreba mjesecima rade bez plaće, očajni su: "Nemamo za hranu, neki su se razboljeli"

Bez plaće koju su zaradili teškim fizičkim radom, tisućama kilometra daleko od obitelji i u lošim uvjetima živi oko 50 stranih radnika zaposlenih u velikoj hrvatskoj građevinskoj tvrtki. Smjestili su ih u derutnu kuću kraj Velike Gorice, u blizini zračne luke Zagreb, a nakon što je DNEVNIK.hr već pisao da tamo žive bez struje, tople vode i grijanja, u kući punoj plijesni i vlage, nagurani u male sobe s krevetima na kat, situacija sa smještajem nešto se popravila. Ali samo sa smještajem i – ne u potpunosti.

Ipak, njihovoj agoniji tu nije došao kraj.

"Trenutno smo u vrlo teškoj životnoj situaciji. Nemamo novca za hranu i piće. Nažalost, nitko od nas trenutno nema novca. Nisu nam isplatili plaće od prosinca nadalje. To je nepravedno i nezakonito. Varaju nas spominjući s vremena na vrijeme datume kada će plaća biti isplaćena, ali ništa se ne događa", ispričao je jedan od stranih radnika i dodao da ih obećanjima o plaći pokušavaju natjerati da rade.

Kako su ispričali, više zaposlenika građevinske tvrtke CTBA d.o.o., za koju svi ovi ljudi rade, već su odustali od čekanja, ostavili su dvije ili tri zarađene plaće i otišli pronaći druge tvrtke u kojima će se zaposliti, a za svoj rad i biti plaćeni.

"Neki od ljudi ovdje su čak razvili depresiju", dodaju.

Strani radnici tvrde i kako su trojica radnika, nakon što je njihova potresna priča o nehumanim uvjetima života dospjela u medije, otpušteni iz tvrtke.

"Otpušteni su zbog sumnje da je naš problem prijavljen medijima. Nakon medijskih napisa napravljene su samo manje promjene, poput bojanja kuhinje. Vlasnik zgrade je popravio toplu vodu, ali nakon završetka inspekcije isključio je toplu vodu i sada već mjesec dana nema tople vode. Mislim da nas kažnjavaju. Do sada nismo dobili nikakvu pomoć od vlasti. Struju smo dobili samo zahvaljujući pomoći koju ste nam pružili", objasnili su.



"Došli smo raditi u tako dalekoj zemlji. Razmišljamo o našoj obitelji, razmišljamo o tome kako svojoj djeci pružiti dobar život. Nemamo slobode, nemamo novca, nemamo obiteljskog života. Nismo primili novac za tri mjeseca. Svaki dan ga pitamo kada ćemo primiti plaću. Ali on nam laže", očajni su radnici.

Novo obećanje

Kao i prošlog puta, kada je DNEVNIK.hr prvi put pisao o ovoj skupini ljudi, odgovor vlasnika je isti.

"Sve zaostale plaće dobit će ovaj tjedan. Skidamo blokadu s tvrtke, dižemo to s Poreznom upravom i sve će im biti isplaćeno", tvrdi Mario Lozančić, vlasnik CTBA d.o.o., tvrtke koja posluje i u Katru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Dodaje i da su popravili uvjete smještaja stranih radnika, ali da vjeruje da će zbog nebrige stanara uskoro opet biti kao i ranije.

"Ostale su samo još te plaće za sjećanj i veljaču. Tako da ćemo i to riješit ovaj tjedan", kaže.

Dodao je i da se tvrtki smanjio opseg posla, zbog čega će biti prisiljeni otpustiti četiri ili pet zaposlenika.

"Ja im ponudim opciju ako žele prijeći u neku drugu firmu, to nije problem. I po zakonu oni imaju neki period da pokušaju naći drugi posao. Ako se žele vratiti kući, mi ih vratimo. Ako žele ostati, ostanu", objašnjava Mario Lozančić.