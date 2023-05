Puknuće magistralnog cjevovoda koji prolazi kroz područje HEP-ove Elektrane-toplane Zagreb na Trešnjevci, a zbog čega stanovnici zapadnog dijela Zagreba danima nemaju toplu vodu, još nije sanirano, a grad i HEP prebacuju odgovornost te najavljuju istrage.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na redovitoj konferenciji za medije komentirao puknuće cijevi i činjenicu da dijelovi grada nemaju tople vode. Također je reagirao i na optužbu HEP-a da gradska Vodoopskrba i odvodnja nije na vrijeme zatvorili magistralni cjevovod.

"Ne mislim da je plodonosno nastaviti se prepucavati o ovoj temi. Ono što je ključno i što zanima građane je kada će dobiti toplu vodu, na što HEP treba dati odgovor", rekao je gradonačelnik.

"Informacije koje imam iz Vodoopskrba i odvodnja (ViO) su da je puknuće povezano s radovima izvođača koje je unajmio HEP. Tamo su bili i pripadnici policije koji provode istragu koja će utvrditi kako je došlo do puknuća", dodao je.

Tisuće Zagrepčana ogorčeni bez tople vode, poznato i koliko dugo će trajati radovi: "Imamo vježbe disanja kad se krenemo tuširati"

Također je rekao da treba razlikovati posljedice puknuća cijevi i obnove vrelovodne mreže.

"Bilo bi dobro da se razluči što je povezano s puknućem cjevovoda u petak – jer je vodoopskrba odmah krenula za sve građane koji su time bili pogođeni – od onoga što je povezano s vrelovodnom mrežom na kojoj HEP radi ovog proljeća i ljeta", rekao je Tomašević.

"Bilo bi dobro da se to razluči jer to nikakve veze nema s puknućem, a bit će još naselja koje u narednim mjesecima zbog obnove vrelovodne mreže neće jedno vrijeme imati tople vode. To je isto tako činjenica", dodao je.

Što se tiče naknade građanima, Tomašević je rekao da se o tome mora pitati HEP jer on isporučuje račune za toplu vodu.

Tisuće Zagrepčana bez tople vode, pale i optužbe: "Da je bila brža intervencija, pitanje je kojeg bi razmjera bila havarija"

Podsjetimo, do puštanja vode došlo je u petak, 12. svibnja u 14:22, a HEP Proizvodnja od Vodoopskrbe je zatražila hitnu intervenciju. Iz HEP-a tvrde da su vatrogasci stigli na intervenciju sedam minuta od poziva HEP Proizvodnje, a da su radnici Vodoopskrbe zatvorili magistralnu cijev tek u 15:30, zbog čega je vatrogasna služba sve do ponoći pumpama izvlačila vodu iz postrojenja.

Međutim, iz HEP-a ne navode kako je došlo do puštanja vode, odnosno jesu li radnici HEP-a uslijed građevinskih radova slučajno probili cijev.