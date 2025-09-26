Milanović odgovorio na optužbe Mađara: "Malo ih žulja, trebali bi opreznije govoriti"

Premijer Andrej Plenković oštro je odgovorio mađarskom ministru koji je u skandaloznom govoru u Ujedinjenim narodima Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo, a stigao je i i odgovor predsjednika Milanovića.

"Njih to malo žulja i trebali bi opreznije govoriti. Hrvatska ima obalu, ima kapacitete, a ti kapaciteti za prijenos nafte i plina rastu, oni sada daleko nadmašuju hrvatske potrebe, što znači da mogu biti od koristi državama koje nemaju izlaz na more - Mađarskoj, Slovačkoj - pa ako hoće, tu smo. Cijene koje Hrvatska nudi su, koliko ja znam, u okviru razumnog, ne može biti besplatno, a ovo drugo su neka strateška povijesna pitanja", izjavio je Milanović.

"Mi smo saveznici, partneri i susjedi, ali ne možemo nikome ustupiti svoju obalu. Na kraju krajeva MOL ima svoje rafinerije u Rijeci, oni su suvlasnik INA-e i upravlja rafinerijom. Ne vidim razloga za nervozu", dodao je.

Rekao je i kako ne želi ulaziti u odnose Mađarske i Rusije i da Mađari žele proći jeftino jer tamo nabavljaju energente: "Oni se mogu opskrbljivat i preko Hrvatske u jednoj značajnoj mjeri i normalnoj cijeni".

Osvrnuo se i na drugo pitanje koje se povlači - koliko dugo Europa može biti konkurenta bez energetske suradnje s Rusijom.

"To ne smije biti ideološko pitanje jer to je glupost i vodi u ludilo i jedno besvjesno stanje u kojem se trenutno nalazimo", poručio je.

"Mađarska je bila Hrvatskoj sva ova desetljeća jako dobar susjed, a posebno kada je bilo najteže. S Mađarima se dalo raditi i oni su pomagali u diplomatskom prostoru gdje je informacija zlato, a mi smo dobivali pijesak. Pazio bih i njegovao odnose s Mađarskom, koliko god je to moguće", dodao je Milanović.