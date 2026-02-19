Industrija od 14 milijardi dolara pod žestokom osudom Crkve u Hrvata: "Dijete je uvijek dar, a nikad predmet ugovora"

Zamjensko majčinstvo predstavlja povredu dostojanstva žene i djeteta, a Crkva smatra da ono što je tehnički moguće ne znači da je uvijek moralno, izjavio je u četvrtak Vladimir Dugalić glavni tajnik Komisije Hrvatske biskupske konferencije (HBK) "Iustitia et pax", osudivši iskorištavanja žena i svođenja djeteta na predmet trgovine.

Iustitia et pax (Pravda i mir) je naziv bivšeg Papinskog vijeća za pravdu i mir, sada dio Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, te nacionalnih povjerenstava, uključujući Komisiju HBK "Iustitia et pax" koja se bavi društvenim i etičkim pitanjima.

Dugalić je medijima u sjedištu HBK predstavio izjavu Komisije "Zamjensko (surogatno) majčinstvo ozbiljno narušava neotuđivo dostojanstvo djeteta i majke" koja se temelji na dokumentu "Dignitas Infinita".

"Praksa surogatnog majčinstva zanemaruje dostojanstvo žene koja dijete predaje naručiteljima, kao i samoga djeteta. Crkva je stoga zauzela jasan stav protiv prakse surogatnog majčinstva, jer dijete time postaje puki objekt i predmet trgovine, odnosno komercijalnog ugovora", rekao je Dugalić.

U nauku o ljudskom dostojanstvu i o čovjeku kao slici Božjoj, istaknuo je, "Katolička Crkva stoga jasno ističe da je korištenje metode surogatnog majčinstva za ostvarenje želje za roditeljstvom duboko zahvaćeno kultom relativizma i osobne koristi".

"Legitimna želja za rađanjem djeteta ne može se pretvoriti u "pravo na dijete", jer takav zahtjev ne poštuje dostojanstvo djeteta kao primatelja besplatnoga dara života", rekao je Dugalić.

Praksu surogat-majčinstva, koje se temelji na iskorištavanju situacije materijalne potrebe majke smatra vrijednu žaljenja jer ozbiljno šteti dostojanstvu žene i njezina djeteta.

"Dijete je uvijek dar, a nikad predmet ugovora", poručio je, dodavši da oni koje trpe od neplodnosti i koji su iscrpili zakonite zdravstvene metode mogu pokazati svoju velikodušnost usvajajući napuštenu.

Osvrnuo se na nedavne odluke Ustavnog i Upravnog suda o slučaju para koji je dijete naručio od surogat majke u Ukrajini i rekao da se radi o "pogrešnom pravosudnom putu".

"Iako je Hrvatska zabranila surogat majčinstvo, pravni okvir nije predvidio zamjensko majčinstvo iz inozemstva. Te odluke ruše pravni i institucionalni okvir", rekao je Dugalić.

U izjavi Komisije se zaključuje da je odluka Ustavnog suda zaobišla jasnu zakonsku zabranu surogatnoga majčinstva i de facto otvorila put priznavanju posljedica takvih postupaka, iako su oni u našem pravnom poretku izričito zabranjeni.

Hrabar: Odluke dva hrvatska suda krše više propisa

Stručnjakinja za Obiteljsko pravo i članica Komisije Dubravka Hrabar smatra da odluke dva hrvatska suda krše više propisa: zakon o potpomognutoj oplodnji, obiteljski zakon, zakon o državnim maticama te kazneni zakon.

"Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji zabranjuje surogatno majčinstvo, što znači da ono ne može polučiti upis djeteta u hrvatsku maticu rođenih s neistinitim podatcima o biološkom podrijetlu", rekla je Hrabar.

Ističe također da je naš kazneni zakon mijenjan zbog direktive Europskog parlamenta i Vijeća u kojoj se navodi da članice moraju prepoznati "trgovinu ljudima kroz surogatno majčinstvo kao kazneno djelo".

"Neprihvatljivo je tumačenje (ustavnosudske odluke) da je moguće biti protiv surogatnog majčinstva, a priznavati njegove učinke", rekla je Hrabar.

U Europi je ta praksa najviše raširena u Ukrajini, Rusiji i Španjolskoj, rekla je Hrabar.

Indijska feministica i znanstvenica sa Sveučilišta u Heidelbergu Sheele Saravanan tvrdi da je surogatno majčinstvo proizvod socijalnih nepravdi.

"U pozadini surogatnog majčinstva krije se koncept iskorištavanja globalnih nepravdi kako bi se ostvario profit na teret tjelesnog i psihičkog integriteta žena. Drugim riječima, surogatnim majčinstvom se instrumentalizira rađanje jednog djeteta kako bi se na prividan način riješila drama i očaj neplodnosti", rekla je Saravanan.

U obraćanju diplomatskom zboru početkom siječnja, papa Lav XIV. uputio je snažnu poruku o svetosti života i važnosti obitelji, istaknuvši, između ostalog, da surogat-majčinstvo ponižava dostojanstvo djeteta, pretvarajući ga u "proizvod", te izrabljuje majčino tijelo.

Godine 2022., industrije surogat majčinstva je, prema Global Market Insights, dosegla vrijednost od 14 milijardi američkih dolara i predviđa se da bi do 2032. mogla doseći vrijednost od 129 milijardi dolara.