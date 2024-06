Župan Dekanić podnijet će ostavku!

Nakon što je pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić u 14 sati će se obratiti javnosti. Izjavu za medije dat će u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru, a izjavu pratite uživo na DNEVNIK.hr-u.

"Slijedom informacije o prometnoj nesreći koju je pod utjecajem alkohola izazvao župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, Hrvatska demokratska zajednica najoštrije osuđuje ovakvo neodgovorno ponašanje koje ugrožava sigurnost drugih vozača i putnika u prometu. S obzirom na opetovano kršenje prometnih propisa i vožnju pod utjecajem alkohola, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković razgovarao je s gospodinom Dekanićem i zatražio ga da podnese ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, što će on danas i učiniti", rekli su iz HDZ-a.

Iako je u srijedu, neposredno nakon prometne nesreće, tvrdio da on nije odgovoran za sudar u kojem je ozlijeđeno petero ljudi, među kojima i djeca, policija je dan kasnije, po dovršetku očevida, objavila kako je upravo župan Dekanić krivac za lančani sudar u Vinkovicima. To znači da je, osim što je vozio pijan, župan i lagao o načinu na koji je došlo do prometne nesreće.

Župan Damir Dekanić već je nekoliko puta sudjelovao u prometnim nesrećama. Jednom se zabio u atuomobil s časnim sestrama, a drugi put tvrdio je da nije kriv. Budući da je prometnu nesreću u pijanom stanju pokušao zataškati, istragu protiv njega je pokrenuo i Uskok. Taj slučaj županove vožnje u alkoholiziranom stanju još nije zaključen.