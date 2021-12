Ogromno srce i nula tolerancije na nepravdu pokazalo je 247 građana i građanki Hrvatske koji su u manje od 24 sata prikupili novac za kaznu volonteru Draganu Umičeviću, kojega je Visoki prekršajni sud kaznio da mora platiti novčanu kaznu od 60.000 kuna zbog “pomaganja u ilegalnom prelasku granice” obitelji poginule djevojčice Madine Hussiny.

Nakon što je u medijima odjeknula pravomoćna presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu Draganu Umičeviću, volonteru udruge Are You Syrious koji je u ožujku 2018. godine pomogao obitelji male Madine Hussiny da zatraže azil u Hrvatskoj, 247 građana i građanki u manje od 24 sata prikupilo je novac za pokrivanje čak 60.000 kuna kazne te 1.300 kuna sudskih troškova. Građanskom solidarnošću do sada je prikupljeno 62.691,30 kuna, obavijestili su iz AYS-a, udurge čiji je Umičević član, a koja je i pokrenula akciju prikupljanja novčane pomoći kako bi ''pokrili'' njegovu kaznu.



''Pokazali ste da imate ogromno srce i nula tolerancije na nepravdu! Ne možemo vam opisati koliko ste nas ganuli, a uplaćivali su zaista svi - od poznatih medijskih lica do samohranih majki i nezaposlenih osoba. Bilo je čak i uplata u ime pokojnih članova obitelji koji su za života podržavali naš rad. Ovo je zaista velika motivacija da idemo dalje, a nakon jutrošnjeg sastanka s odvjetnicom uvjereni smo da ćemo se za pravdu na kraju izboriti. Veliki ste i hvala vam na tome! Sve što eventualno naknadno sjedne ići će, kao što smo najavili, za Madinine vršnjake koji su trenutno u Hrvatskoj'', istaknuli su iz AYS-a.



Podsjetimo, Madina Hussiny bila je šestogodišnja afganistanska djevojčica koja je 21. studenoga 2017. godine poginula u naletu vlaka prilikom ilegalnog protjerivanja iz Republike Hrvatske što je potvrđeno nedavnom presudom Europskog suda za ljudska prava.



Njena obitelj na isti je način iz Hrvatske izbačena još jednom, u noći sa 7. na 8. ožujka 2018. godine. Kada su treći put ušli u Hrvatsku u noći s 20. na 21. ožujka 2018,, u strahu od novog protjerivanja putem Facebook stranice udruge Are You Syrious obratili su se aktivistima za pomoć u traženju azila. U udruzi su im objasnili da samo policija može dati azil i uputili ih na najbližu policijsku kontrolnu točku, podsjetili su iz AYS.



''Imajući na umu da je te noći u pograničnom području bila snježna mećava, a u grupi od 14 izbjeglica bilo je 11 djece, udruga je u strahu za njihove živote odmah obavijestila policiju o prisustvu grupe tražitelja azila na teritoriju RH što su potkrijepili i GPS lokacijama koje im je Madinina obitelj poslala. Kako bi se uvjerili da će dobrobit djece i zakonska prava obitelji biti poštovana, zamolili su volontera Dragana Umičevića da iz Osijeka ode do kontrolne točke granične policije i granične policajce osobno informira o tome da se u njihovoj blizini nalazi obitelj izbjeglica koja želi zatražiti azil. Iz sjedišta udruge u Zagrebu, Umičevićev dolazak na teren odmah je najavljen policiji'', objasnili su iz AYS.



“Moj jedini zadatak je bio da priđem policajcima na terenu i upozorim ih da se u blizini nalazi obitelj s puno male djece koja su prestrašena, pothlađena te žele zatražiti azil. To sam i učinio, nakon čega sam ponudio i da dođem u policijsku postaju u koju su ih prebacili te policiji pružim eventualno potrebne dodatne informacije, ali i da se uvjerim da ovoga puta neće biti nasilno protjerani iz zemlje. Sve što je kasnije uslijedilo nema veze sa zakonom, nego s politikom, pa tako gledam i na ovaj apsurdni proces'', rekao je Umičević



Iako je postupio ne samo po zakonu nego i po građanskoj savjesti, protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog navodnog pomaganja u ilegalnom prelasku državne granice. Kazna koju je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) tražilo bila je drakonska: kazna od 320.000 kuna i zatvor za Dragana Umičevića te zabrana rada udruge Are You Syrious.



Europski sud za ljudska prava: Hrvatska je grubo prekršila niz ljudskih prava obitelji malene Madine - ''Ovo je satisfakcija nakon velike tragedije''

Nakon pljuske s Europskog suda Božinović poručio: "Ne namjeravam podnijeti ostavku, još čitamo tekst presude"



''Na sudu je nedvojbeno dokazano kako je obitelj male Madine već bila u Hrvatskoj kada su nas kontaktirali, dakle kako je itko mogao nekome pomoći da pređe granicu ako su oni tada već bili u našoj zemlji? Na sudu je dokazano i da naš volonter Dragan Umičević nije imao nikakav direktan kontakt s obitelji, s kojom smo putem Facebooka komunicirali mi iz Zagreba. To čak i piše u presudi, u kojoj sudac zaključuje i kako Dragan Umičević nije imao namjeru počinjenja ikakvog prekršaja, no svejedno ga je proglasio krivim zbog nesvjesnog nehaja, argumentirajući kako se Dragan trebao zapitati je li obitelj s kojom nije imao kontakta možda ipak bila u Srbiji kada su nam se obratili, iako smo imali GPS lokacije koje su jasno pokazivale da su u Hrvatskoj. Ta pravna akrobacija omogućila je sudsko i političko maltretiranje naše udruge, njenih zaposlenika i volontera već pune tri godine'', podsjetili su također iz AYS-a.



Zabrinutost zbog progona Dragana Umičevića u ožujku ove godine izrazilo je i 37 članova Europskog parlamenta, koji su u zajedničkom pismu hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i potpredsjedniku Vlade te ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davoru Božinoviću nedvosmisleno izrazili podršku aktivistima udruge Are You Syrious, a povodom pritisaka na zaposlenicu udruge Tajanu Tadić i njenog partnera Omara Mahdija, kojem je u još jednom pravosudnom skandalu oduzet azil nakon što je, o čemu su pisale i Novosti, odbio postati doušnikom SOA-e.



Da su se na aktiviste i odvjetnike koji su podržavali obitelj male Madine vršili pritisci kako slučaj ne bi došao do Strasbourga potvrdio je u svojoj presudi i Europski sud za ljudska prava, koji se u tom kontekstu referirao i na pravosudni progon Dragana Umičevića.



Iako je iz sudskih spisa razvidno da je sudac Prekršajnog suda u Vukovaru Dražen Goda znao da je Umičević umirovljeni hrvatski branitelj čija primanja iznose 5500 kuna mjesečno, dosudio mu je 60.000 kuna kazne. Ovoga tjedna to je potvrdio i Visoki upravni sud u Zagrebu, ignorirajući raniju presudu Europskog suda za ljudska prava iz koje se iščitava kako je proces protiv Dragana Umičevića zapravo politički pritisak na branitelje ljudskih prava.



S hrvatskog suda poručili su da ''osim što navedena presuda Europskog suda za ljudska prava regulira odnos Republike Hrvatske i obitelj Hussiny, ista je donesena nakon što je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske već pravomoćno odlučio u predmetu protiv Dragana Umičevića''.



Pravomoćnu presudu AYS će poštovati, ali najavili su i daljnje pravne korake kako bi istina i pravda u slučaju Dragana Umičevića i male Madine bila zadovoljena.



Građani i građanke Hrvatske, ističu, ''pokazali su da neće dopustiti da se kažnjava dobročinstvo, pogotovo dok pravi kriminalci dobivaju neusporedivo manje kazne ili šetaju slobodni. Uplaćeni iznosi kretali su se od 30 do 5000 kuna. Ponosni smo na sve poruke podrške koje dobivamo, a najviše na našeg volontera Dragana, koji je bio jedan od rijetkih koji su obitelji male Madine pružili ruku kada im je bilo najteže. Iako razočarani stanjem u našem pravosuđu, ne damo se zastrašiti i borimo se dalje''.