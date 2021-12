Neprofitna organizacija Are You Syrious pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za uplatu 60 tisuća kuna kazne na koju je osuđen aktivist Dragan Umičević zbog pružanja podrške u traženju azila obitelji male Madine, šestogodišnje afganistanske djevojčice koja je poginula prilikom ilegalnog protjerivanja iz Hrvatske.

Nakon što je Visoki prekršajni sud u Zagrebu kaznio Dragana Umičevića - aktivistu organizacije Are You Syrious sa 60.000 kuna te još 1300 kuna sudskih troškova zbog pružanja podrške u traženju azila obitelji male Madine, šestogodišnje afganistanske djevojčice koja je poginula prilikom protjerivanja iz Hrvatske, ta neprofitna organizacija pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za uplatu kazne.

Umičević je osuđen zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice afganistanskoj obitelji Hussiny.

Presuda Visokog prekršajnog suda objavljena je nešto manje od mjesec dana nakon presude Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske kojom je RH osuđena za kršenje šest članaka Konvencije za zaštitu ljudskih prava afganistanske obitelji Hussiny. Povrede Konvencije koje je učinila RH, uključuju i povredu prava na život djeteta te nečovječno i nehumano postupanje.

"Presuda kojom je Visoki upravni sud u Zagrebu stao na stranu politike, a ne pravde, nažalost nas je dovela u situaciju u kojoj nam je vaša solidarnost potrebna.

Naš Dragan Umičević osuđen je zbog pružanja podrške u traženju azila obitelji male Madine, šestogodišnje afganistanske djevojčice koja je poginula prilikom ilegalnog protjerivanja iz naše zemlje. Europski sud za ljudska prava nedvosmisleno je presudio da je Hrvatska grubo povrijedila njeno pravo na život, njenu obitelj izložila mučenju, onemogućila im pristup pravnoj podršci i međunarodnoj zaštiti, onemogućila istragu o njenoj smrti, a naše aktiviste i odvjetnike izložila sustavnom maltretiranju kako slučaj ne bi došao do Europskog suda za ljudska prava", stoji u objavi organizacije Are You Syrious.

Ističu kako je Dragan Umičević kolateralna žrtva opisanih pritisaka.

"Radi se o čovjeku koji je postupao u skladu sa zakonom i moralom, a montirani proces protiv njega, osim što je u izravnoj kontradikciji s Ustavom RH i presudom Europskog suda za ljudska prava, nastavak je zastrašivanja na koje kao društvo ne smijemo pristati.

Pravomoćnom presudom, on sada mora platiti 60.000 kuna kazne (što je presedan u našem pravosuđu) i 1300 kuna sudskih troškova. Sud je pritom znao da je Dragan umirovljeni hrvatski branitelj čija su mjesečna primanja 5000 kuna i da nema načina da pokrije ovaj enormni iznos", naglašavaju aktivisti.

Udruga AYS već je pokrila sve ranije odvjetničke troškove koji su bili visoki, a sada su im potrebna dodatna sredstva za nastavak skupe pravne bitke. Sad im je, kako ističu, prioritet pokriti dosuđenu kaznu, a potom i buduće odvjetničke troškove.

Iz nevladine organizacije mole za uplate na njihov IBAN HR6824020061100765183 (za uplate iz inozemstva: SWIFT/BIC: ESBCHR22). Račun glasi na Udrugu AYS, u Erste banci.

"U opis plaćanja možete staviti "za Dragana" ili poruku po vašem izboru. Sve što prikupimo ići će za pokrivanje kazne i daljnju pravnu bitku. U sjećanje na malu Madinu, sav eventualni višak usmjerit ćemo u izravnu podršku njenim vršnjacima koji se trenutno nalaze u našoj zemlji, a naša im je pomoć itekako potrebna", navode u organizaciji Are You Syrious.